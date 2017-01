"Estamos acostumbrados a vivir con una masa arbórea grande" Locales 12/01/2017 Redacción Leer mas ...

Una de las primeras declaraciones de Daniel Ricotti en la recorrida de ayer por la ciudad, fue en referencia a la cantidad de árboles que hay en la ciudad: "en Rafaela estamos acostumbrados a vivir con una masa arbórea grande y abundante que brinda muchos beneficios durante la mayoría de los días del año. En estos momentos de crisis hay gran cantidad de problemas o inconvenientes. No tenemos que dejarnos llevar por la situación puntual, pero sí trabajar en pensar cómo tenemos que hacer una planificación teniendo en cuenta no sólo este nuevo escenario climático, de vientos y lluvias, que varía muchísimo las condiciones del arbolado, sino también el uso del suelo que se está dando en todo el país", dijo el funcionario al respecto, dejando en claro también que ahora estos fenómenos "son una cosa cotidiana".

Por su parte, la ingeniera Quiñones destacó el trabajo que hizo el Municipio desde que comenzaron a caerse los árboles y se refirió al vecino: "el mensaje que tiene que recibir el vecino es que hoy está en vigencia la ley de arbolado público Nº 9004 y su decreto reglamentario, que establece que todas las actividades referidas a poda o extracción están prohibidas y deben ser autorizadas por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe", explicó Quiñones y continuó: "el vecino no puede intervenir en el arbolado público, todo lo que es poda y extracción se planifica de manera anual. Este plan es elevado al ministerio antes del 1 de marzo de cada año y contiene todas las actividades que se realizaron en el ultimo año como también lo que se pretende concretar".

En tanto, Quiñones dijo entender los reclamos y la preocupación de los vecinos, pero destacó que desde el Ejecutivo provincial impulsarán una gestión integral del arbolado público, de forma tal de hacer compatible la seguridad de personas y bienes con la conservación de la masa forestal: "mientras tanto atendemos las demandas de la localidad. Programas vigentes como `Para cada santafesino un árbol´, que otorga fondos específicos -aportes no retornables- para la adquisición de árboles para la ciudad, que es una de las 51 beneficiarias del mismo", dijo.