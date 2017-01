Una carrera enfocada a las pymes y el emprendedurismo Información General 12/01/2017 Redacción La licenciatura que ofrece UCES Rafaela busca que los alumnos tengan una visión global de la empresa.

Ampliar FOTO UCES EMPRENDEDORES./ Mauro Soffietti y Aldana Peralta.

Mauro Soffietti y Aldana Peralta son dos jóvenes emprendedores que el año pasado terminaron de cursar la Licenciatura en Dirección de Negocios en UCES Rafaela, carrera que hace un tiempo se rige por un nuevo plan de estudio que busca formar profesionales enfocados en detectar y gestionar oportunidades de negocios para las pymes y los emprendimientos.

Acompañados por el coordinador de la mencionada carrera, Lic. Marcos Molina, los futuros profesionales explicaron que “siempre supimos que queríamos algo relacionado con la gestión de empresas, nuestras familias tienen pymes desde hace unos años, por lo que nosotros fuimos creciendo en ese ambiente, y eso fue algo que seguramente contribuyó a la hora de elegir la carrera”.

En este sentido, los jóvenes manifestaron que en la Licenciatura en Dirección de Negocios encontraron una carrera integral en cuanto al nivel de contenido, ya que la misma ofrece capacitarse en distintas áreas y puntos de vista de una empresa.

“Esto permite que tengamos una visión global de la empresa, lo cual en un mundo tan competitivo es muy bueno para la toma de decisiones y es uno de los puntos más favorables que deja como enseñanza la carrera; siempre estamos tomando decisiones que afectan no sólo a uno sino, por ejemplo, a un grupo de empleados o al mercado o la imagen de la empresa, se deben evaluar exhaustivamente para poder optar por la mejor opción. La carrera te permite esto, tratar de evaluar las decisiones desde diferentes aspectos y no de uno solo, lo que es muy bueno”.

Asimismo, el alumno Mauro Soffietti aseguró que “otra de las oportunidades que te ofrece la carrera, es la de poder interactuar con diferentes profesionales, ya sean profesores o miembros de instituciones muy importantes de la ciudad y de la región. Esto es primordial, ya que desde la universidad podés ir generando contactos y abriéndote camino en el mundo laboral”.

En referencia a lo dicho por Soffietti, el Lic. Molina consideró que hoy en día se encuentran egresados de la Lic. en Dirección de Negocios de UCES en diferentes áreas de las empresas. “Nuestros profesionales pueden adaptarse a todas los áreas sin problemas; esto es, sin dudas, por la amplitud que tiene en contenidos la carrera, que capacita a los estudiantes para que posean la flexibilidad suficiente se exige en el mercado laboral actual”.

En tanto, el Coordinador de la carrera explicó que también “es muy interesante” el programa de pasantías que tiene UCES, que le permite a un gran número de egresados tener su primera experiencia en el mundo laboral. Esto es de suma importancia, ya que de esta forma cuando uno se recibe no sólo sale con los conocimientos, sino también con la experiencia, lo que posibilita estar mejor posicionado y preparado para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen”.

Por otro lado, la Licenciatura, especialmente en Rafaela, tiene un gran enfoque al emprendedurismo: “esto es muy bueno ya que es una de las formas que tenemos de aplicar el conocimiento”, dijo Aldana Peralta.

Este paradigma cobró mucha fuerza en los últimos años, y por el momento la tendencia no parece desaparecer, ya que cada vez son más los emprendimientos que surgen para quedarse y crecer en el mercado. “El perfil emprendedor con el que sale un egresado de Dirección de Negocios, le permite tener las herramientas suficientes para comenzar con su propio proyecto”.

“Frente a este contexto, las oportunidades laborales que se pueden visualizar en los escenarios futuros son muy alentadoras y positivas. Esto nos hace pensar, sin dudas, que elegir ser un futuro Director de Negocios ha sido una buena decisión”, concluyó Mauro Soffietti.