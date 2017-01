Los mejores argentinos, Caimi, Mazzucco, Terranova y Villagra

Con nueve de las doce etapas realizadas y luego de la cancelación del tramo que se anunciaba para la víspera entre Salta y Chilecito (La Rioja), los argentinos mejor ubicados en las generales de sus respectivas categorías son: Franco Caimi (Honda) en Motos, Daniel Mazzucco (Can-Am) en Quads, Orlando Terranova (Mini) en Autos y Federico Villagra (Iveco) en Camiones.

En el caso de Terranova es navegado por el alemán Andreas Schulz, en tanto que Villagra es acompañado por sus compatriotas Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi.

Estos son los principales datos de cada uno de nuestros representantes -solamente los pilotos- en el Dakar 2017:

Franco Caimi: nació en Mendoza el 19 de marzo de 1988 (28 años). Debuta en el Dakar con una Honda CRF 450 Rally del Honda South America Rally Team. Posiciones en las etapas: 23º en la primera; 21º en la segunda; 91 en la tercera; 42º en la cuarta; 5º en la quinta; no se disputó la sexta; 16º en la séptima; 15º en la octava y se canceló la novena. Ubicación en la general: 11º.

Daniel Mazzucco: nació el 12 de mayo de 1963 en Córdoba (53 años). Octava participación en el Dakar. Mejores resultados: dos octavos puestos (2012 y 2014). Tripula un Can-Am Renegade del Mazzucco Can-Am Team. Posiciones en las etapas: 11º en la primera; 13º en la segunda; 12º en la tercera; 10º en la cuarta; 9º en la quinta; no se realizó la sexta; 10º en la séptima; 13º en la octava y se anuló la novena. Ubicación en la general: 4º.

Orlando Terranova: nació el 11 de octubre de 1979 en Mendoza (37 años). Undécima presencia en el Dakar, con dos en Motos (2005 y 2007, ambas en Africa) y las nueve restantes en Autos. Finalizó dos veces quinto, ya en Sudamérica (2013 y 2014) y ganó cinco etapas, todas con Mini (una en 2013 y cuatro en 2015). Corre con un Mini John Cooper Works Rally del equipo XRaid. Posiciones en las etapas: 11º en la primera; 13º en la segunda; 6º en la tercera; 10º en la cuarta; 8º en la quinta; se suspendió la sexta; 10º en la séptima; 6º en la octava y no se corrió la novena. Ubicación en la general: 7º.

Federico Villagra: nació el 2 de mayo de 1969 en Córdoba (47 años). Sexta experiencia en el Dakar, con cuatro en Autos y dos en Camiones. Su mejor resultado fue el tercer puesto en la edición 2016 con un Iveco en Camiones. Está compitiendo con un Iveco Powerstar 4x4 del De Rooy Team. Posiciones en las etapas: 9º en la primera; 6º en la segunda; 3º en tercera; 5º en la cuarta; 15º en la quinta; se canceló la sexta; 3º en la séptima; 2º en la octava y se suspendió la novena. Ubicación en la general: 4º.



HOY LA DECIMA

Este jueves se reanudará la acción con la décima etapa, que unirá a las ciudades de Chilecito (La Rioja) y San Juan, con una distancia total de 751 km y un especial de 449 km para todas las categorías: Motos, Quads, Autos y Camiones.