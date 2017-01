Se espera por el nuevo DT

La dirigencia de 9 de Julio, conjuntamente con Marcelo Werlen, el nuevo coordinador de la institución, continúan trabajando en la organización y en la reestructuración del fútbol del club. En las últimas horas, quedaron resueltas algunas cuestiones relacionadas a las categorías menores, como ser los cuerpos técnicos de las infantiles y las inferiores, para luego abocarse a lo que será el nuevo entrenador que se hará cargo del plantel que participará en el próximo Federal B, que aún no tiene fecha de inicio, aunque se habla de mayo o junio. En este sentido, con respecto a quien será el sucesor de Werlen aún no hay demasiadas novedades al respecto, y recién la semana que viene podría haber algún avance. Por lo pronto, lo más factible sigue siendo el proyecto que ha presentado Maximiliano Barbero, el último entrenador del equipo liguista, para ser el nuevo DT. El mismo cuenta con el aval de la dirigencia y de Satanás, quien dará finalmente el OK para elegir a su reemplazante. Igualmente, hay otros nombres del fútbol local en carpeta que se están analizando. No obstante, falta que se sume una persona más para finalizar con el armado del nuevo cuerpo técnico, y el elegido será para que sea el entrenador del equipo de la Liga o del Federal. De todos modos, la dirigencia tomará la última palabra y a fin de mes o a principios de febrero dará a conocer el nuevo técnico del León rafaelino versión 2017.