Mas operativos policiales en la región Policiales 12/01/2017

Ampliar FOTO UR V CONTROLES. La actual gestión de la Unidad Regional V, impuso los operativos de prevención, en toda la región.

En horas de la mañana de ayer, se realizaron operativos de seguridad en barrios de la ciudad de Rafaela y en la localidad de Lehmann.

El despliegue se realizó en el marco del desarrollo de operativos de seguridad organizados y llevados a cabo por la Unidad Regional Vº en el horario de 11:00 a 12:30.

El mismo dio como resultado la identificación de 73 personas, 52 motocicletas, 14 automóviles y 2 camiones; participando del mismo efectivos de la Comisaría Nº 2, Comisaría Nº 13, Comisaría Nº 14 Lehmann, Sub Comisaría Nº 1, Destacamento Nº 1 Galisteo, Destacamento Nº 9, Policía Comunitaria, Brigada Motorizada, Comando Radioeléctrico y prestó colaboración personal de Protección Vial y Comunitaria, adelantó LA OPINION Edición Digital.



TARDE DEL

MARTES

Por otra parte, en horas de la tarde del martes, continuaron los operativos de seguridad iniciados en horas de la mañana de ese mismo día en las ciudades de Rafaela, Sunchales, Frontera y en la localidad de San Vicente.

El accionar se realizó entre las 19:00 y las 21:00 en diferentes puntos de las localidades mencionadas, y tuvieron como resultado que se identificaron 26 automóviles, 85 motovehículos, se procedió a la retención de uno por anomalías. Se identificaron 28 personas y se trasladaron a 4 varones en averiguación de sus antecedentes.

Participaron efectivos de la Comisaría Nº 1 Rafaela, Comisaría Nº 2 Rafaela, Brigada Motorizada UR V, Agrupación Cuerpos, Comisaría Nº 3 Sunchales, Grupo de Acción Táctica Sunchales, Comisaría Nº 5 San Vicente, Sub Comisaría Nº 21 Colonia Margarita, Comisaría Nº 6 Frontera, Sub Comisaría Nº 8 Josefina.