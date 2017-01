Los "amigos de la noche"

Noemí Alan, actriz e ícono de los años '80, volvió a memorar su pasado de adicciones al sostener en una entrevista televisiva que tenía "amigos de consumo". "Me usaban la casa, entraban en cualquier momento" se despachó, y dijo que la acompañaban en sus andanzas nocturnas pero que no era más que eso.



Noemí Alan volvió a los escenarios y aprovechó una seguidilla de entrevistas para repasar su pasado, y los errores que cometió en él cuando era la vedette de los '80. Noches de droga y amigos del campeón: cómo era la farándula en la década de oro.



"Les era divertido ir a comer a los años locos o ir a bailar a Mau Mau" recordó "la Tana", y agregó "en ese momento pensaba que darían la vida por mi". Pero en algún momento notó que no eran amistades reales y que su control sobre el consumo no era posible.



"Pasó de ser circunstancial a ser necesaria" dijo, y disparó "no me iba a dormir si no sabía si tenía para el día siguiente", de acuerdo a lo informado por Diario Registrado.