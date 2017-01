Nicora recomendó “no tomar decisiones sin reflexionar” Locales 11/01/2017 Redacción El titular del instituto tecnológico agropecuario visitó la Experimental de nuestra ciudad y relevó algunos datos de la emergencia hídrica. En contacto con la prensa se refirió al complicado momento por el que pasan los productores de la zona y planteó cuál es la misión de la institución. Además se mostró conforme con las partidas presupuestarias que recibirá desde la Nación.

Ampliar FOTO LA OPINION AUTORIDADES. Amadeo Nicora, presidente de INTA, y José Luis Spontón, director del Centro Regional Santa Fe.

En la jornada de ayer la Estación Experimental Rafaela del INTA tuvo la visita del presidente de la institución, el médico veterinario Amadeo Nicora. El profesional cuenta con una trayectoria muy importante en la actividad pública, básicamente en la provincia de Formosa. Allí ha sido Ministro de la Producción y en otra etapa fue consejero y vicepresidente del INTA, por lo que tiene un gran conocimiento de la institución y llegada a todas sus autoridades.

Nicora tenía agendada su visita a la Experimental para seguir el curso de algunas actividades investigativas y de extensión. Pero además su venida a Rafaela sirvió para relevar algunos datos respecto de la situación hídrica por la que la provincia está atravesando.

El Presidente expresó que “para nosotros el INTA Rafaela es a nivel nacional un gran referente de la producción lechera. Tiene su razón de ser en esa producción y otras actividades más, pero en gran medida relacionadas con la actividad lechera, lo cual es una buena situación para un campo experimental de una institución como el INTA, donde por lo general tratamos que nuestras experimentales realicen investigación adaptativa en el terreno, con la problemática regional. Es el ámbito donde se producen las informaciones para nosotros el Concejo Directivo e incluso para el Ministerio y la Subsecretaría de Lechería. En gran medida el conocimiento que se tiene en niveles centrales provienen del trabajo de gente de Rafaela”.

En cuanto a los alcances de su visita el directivo manifestó que “habíamos programado venir a visitar el tambo robótico, que es toda una innovación en producción lechera y coincide que en estos días se desencadenó la intensificación de la problemática por excesos de lluvia, por lo tanto hemos tratado de interiorizarnos de qué estamos haciendo. Como INTA lo que tenemos que tratar de hacer es salir. Yo siempre digo que los productores cuando estamos en un momento de crisis necesitamos que la persona en quien confiamos nos escuche, que esté al lado nuestro en esta situación. El pedido y la tarea del INTA en estos tiempos así, más allá de lo tecnológico, es el factor humano. Estamos en situación donde muchos productores la están pasando muy mal. Cuando uno está mal, como productor le cuesta ver el futuro promisorio y por más que uno plantee en el futuro que la producción lechera va a ser un gran negocio, el problema lo tenemos hoy”.

Además Nicora se explayó sobre la función que puede tener en situaciones como esta el INTA: “Debemos salir con recomendaciones técnicas, de cuáles deberían ser las primeras actividades, qué medidas tratamos de tomar de la manera más inteligente. Me ha parecido una cosa bastante razonable el mensaje de que tratemos de no tomar decisiones sin reflexionar. Decisiones que tomamos sobre todo en producciones tan especiales como la lechería, por ejemplo salir a vender todas las vacas por una crisis, y por ahí son decisiones de las cuales no podemos retrotraernos. Ahí es donde aparecemos si el productor decide reflexionar y no desprenderse de esos animales. Aparecen las recomendaciones de qué hacer en la medida que el tiempo, el suelo y el campo nos dejen”.



NUEVOS DESAFIOS

En la charla con los medios presentes el presidente del INTA habló sobre las dicotomías que se le plantea a la institución en su misión de llegar a los productores. Amadeo reconoció que “estamos repensando la manera en que tenemos que hacer la extensión. Notamos que en los congresos de otras instituciones, en muchos casos privadas, el 50% de los disertantes son del INTA”. Y manifestó que las nuevas tecnologías “nos están cambiando las formas de hacer extensión. La vez pasada en Chaco se convocaron por whatsapp más de 200 productores para ver alambrado eléctrico. Ante lo que nos está pasando a nosotros tenemos una lógica de trabajar en la extensión y quizás no somos todo lo eficiente que tenemos que ser, a lo mejor los productores están requiriendo otra cosa y a lo mejor ese productor no está sabiendo qué es bien lo que quiere. Este año va a ser el año de analizar de qué manera vamos a hacer la extensión en el INTA”.

Finalmente Nicora fue consultado sobre las partidas presupuestarias recibidas por el Estado para este año, un tema que generó polémica un par de meses atrás. Al respecto el presidente, en primer lugar, reflexionó que “yo siempre digo que en políticas públicas nunca alcanza la plata. De cualquier manera hay una forma de analizar instituciones como la nuestra, que es ver del presupuesto qué porcentaje va a pagar sueldos y qué porcentaje queda para trabajar. Desde hace aproximadamente unos 6 años estamos cercanos al 80% (para sueldos). Comparando con instituciones de otras partes del mundo el número correcto sería 70% a 30%. El otro elemento no menor es el costo fijo, a medida que la institución tiene más experimentales el costo fijo se incrementa”.

En cuanto al proyecto para este año Amadeo se mostró conforme: “en principio hemos tenido muy buenas noticias, se nos reconoce nuestra autarquía como institución, se nos dio todo el recurso para el personal. Las vacantes las definimos nosotros, no necesitamos pedir autorización a jefatura de gabinete para completarla. Tenemos el 100% de lo que habíamos planificado hacer lo tenemos puesto para trabajar. Sí nos vemos resentidos un poco en el tema de inversión. Teníamos un crédito internacional que ha quedado sin ejecutar y pensábamos hacerlo, se nos restringe por el lado de las inversiones, pero no por el recurso humano ni el dinero para funcionar”.