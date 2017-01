Se vetarán ordenanzas de jerarquizados y mascotas Locales 11/01/2017 Redacción Entre hoy y mañana se conocerá la decisión del Intendente. En ambos casos los vetos serán propositivos, incluyendo propuestas superadoras.

Antes del fin de semana, es decir, en un término que puede medirse en horas, el intendente Luis Castellano procederá al veto de dos ordenanzas que fueron aprobadas en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal del pasado 29

de diciembre, cuando el motivo principal de dicha convocatoria había sido la consideración, y posterior aprobación, del Presupuesto correspondiente a 2017. Las normas que serán vetadas, aunque con condición propositiva pues el veto irá acompañado por una propuesta superadora, es decir, dando lugar al comienzo de nuevas gestiones para alcanzar un acuerdo, son las referidas a la reducción de horas de trabajo del personal jerarquizado, y la relacionada con las mascotas, especialmente por un articulado que ordena la prohibición de nuevos ingresos tanto al REMA (refugio municipal) como al correspondiente de ARPA.

Respecto a la ordenanza sobre los empleados jerarquizados, en el mismo momento de la publicación de la noticia en este Diario -el viernes 30 de diciembre- se deslizó la posibilidad que existiera el veto por parte del Ejecutivo, lo cual se concretará entre hoy y mañana. La norma en cuestión disponía reducir la jornada laboral de los jerarquizados -unos 110 empleados- de 39 a 35 horas semanales, tras no haberse alcanzado una recomposición salarial acorde a las horas cumplidas, pues los mismos quedaban en desventaja con la categoría 19.

En este caso, el veto será propositivo, pues llevará junto una propuesta que deja abierta la posibilidad de negociaciones, continuando en la búsqueda de una salida satisfactoria tanto en las remuneraciones como en las horas trabajadas, eliminándose la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, aspecto este que era el que había generado resistencia desde el DEM.

En cuanto a la ordenanza referida a las mascotas, en la cual se había venido trabajando desde tiempo atrás en aspectos como castración, adopciones responsables y control de la fauna urbana, también será motivo de veto por un articulado final que dispone que en los Refugios no sean admitidos más canes, lo cual acarrearía un problema realmente complejo para el municipio, casi sin resolución, pues no se ofrece ninguna otra alternativa, ni siquiera para casos de emergencia o extrema necesidad.

Es por esa razón que también en este caso el veto irá con carácter propositivo, acompañado de la posibilidad de entablar negociaciones para ir resolviendo el problema gradualmente, modificando el articulado sobre la prohibición de admisiones en los Refugios. La búsqueda de un acuerdo que elimine esa drasticidad, permitiendo flexibilización durante el tiempo de transición, incluirá el diálogo tanto con los concejales que aprobaron la norma por unanimidad, como con proteccionistas y veterinarios que habían participado de la elaboración de la legislación.

En ambos casos, el veto llevará implícita la intención de buscar una salida satisfactoria, es decir, con carácter propositivo. Por lo tanto las normas no serán promulgadas, para volver a trabajar en la reconformación de las mismas una vez que el Concejo Municipal reanude sus sesiones ordinarias del actual período.



SOBRE LA UNRA

En cuanto al predio para la Universidad Nacional de Rafaela, tras el acuerdo alcanzado entre privados intercambiando terrenos, quedarán para la casa de altos estudios 10 hectáreas ubicadas sobre el costado oeste de la ruta 34 a la altura de las instalaciones de Vialidad.

Allí serán las futuras instalaciones de la UNRA, una vez que se concrete toda la negociación, la cual estará bajo la supervisión del Concejo Municipal, quien además tendrá la facultad de poder encontrar una opción superadora, lo que no se descarta, pero indudablemente difícil.

Es que el sitio aludido, aparece poco menos que inmejorable para tener allí el Campus de la Universidad Nacional, constituyendo además toda una innovación urbanística que traerá aparejado un importante desarrollo para ese sector.

Toda la documentación será llevada al Concejo Municipal en los primeros días de febrero.