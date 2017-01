Situación crítica pese a que baja el agua Región 11/01/2017 Redacción DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Ampliar FOTO ARCHIVO// DESBORDADOS./ Como en abril, así lucen los canales de la zona.

En toda la región comenzó a notarse un leve descenso de las aguas, hecho que sin lugar a dudas trae esperanzas, pero que, pese a ello, habrá de pasar mucho tiempo para recuperar los suelos -y volver a tornarlos productivos-, como así viviendas y diversos sectores que se vieron afectados por el incontrolable avance de las aguas.

En la mañana de ayer tras un somero relevamiento obtuvimos los datos que a continuación se consignan:

ATALIVA: el sector rural se presenta muy complicado; la defensa construida funciona bien.

Pero según lo hizo saber el titular comunal, Fabio Sánchez, quienes construyen la Autovía de la 34 no tuvieron la suficiente precaución, hicieron un zanjeo como para una lluvia común, el agua caída sobrepasó los niveles e invadió el pueblo.

También señaló que para la zona rural deberán darse prórrogas por un año para los créditos solicitados luego del desastre de abril. En este momento se encuentran sin silos, sin alfalfa, en un hecho que "sin lugar a dudas cambiará la matriz productiva del departamento", recordó que no fueron hechas las obras necesarias y ahora pagamos las consecuencias. Enfatizó que, tanto desde la Provincia como de la Nación se obtuvo una asistencia rapidísima y agradeció la colaboración.

AURELIA: También esta población tiene su zona rural altamente complicada y el tema que más incide en la población y sus habitantes es la falta de conectividad, con alguna ruta pavimentada que les permita salir en caso de emergencia. Además se señaló que un canal, en el camino a Susana está desbordado y dos kilómetros de ese camino están con agua, impidiendo el paso.

BAUER Y SIGEL: Esta castigada localidad exhibe una situación controlada en el caso urbano, ya que el acordonado y el accionar de las bombas impide el anegamiento. Su zona rural está anegada, por el momento una sola familia se autoevacuó, la gente de los tambos está muy comprometida, pese a ello se afirma que la situación es llevadera, ya que las obras efectuadas funcionan para que el agua corra bien.

SANTA CLARA DE SAGUIER: Sonia Enrico, vicepresidente comunal informó que el pueblo está bien, no tienen evacuados, el agua no ingresó a los domicilios, pero los campos están anegados fruto de una precipitación que reunió 450 milímetros en 15 días. Las napas están altas, la tierra no absorbe y creen que de la cosecha -muy prometedora- lo único que podrán salvar es el maíz, por otra parte tres o cuatro establecimientos tamberos han considerado la posibilidad de cerrar, despareciendo de este modo una importante fuente laboral.