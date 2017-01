Con dos averiados Deportes 11/01/2017 Redacción Gabriel Gudiño y Fernando Luna no pudieron terminar el segundo turno de ayer por diferentes molestias físicas. ¿Llegarán para la primera prueba del año? Se busca un quinto amistoso.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION MUCHO DOLOR. / Gudiño es atendido por Viola ni bien sufrió el pisotón. Todos observan con preocupación.

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto y el de ayer seguramente no haya sido el mejor de los días de la pretemporada que lleva adelante en nuestra ciudad. En el segundo turno de trabajo (lunes y marte lo hicieron por la mañana y por la tarde) Gabriel Gudiño recibió un fuerte pisotón en su tobillo izquierdo y no pudo terminar con la práctica de fútbol en espacios reducidos, lo mismo ocurrió con Fernando Luna, que sintió una molestia en el gemelo izquierdo y hoy se les realizarán estudios.

En el turno matutino el plantel realizó ejercicios de fuerza en arena y por la tarde fue el turno de diferentes trabajos con pelota en espacios reducidos.

El conjunto de Juan Manuel Llop volverá a los trabajos en la tarde de hoy, a la espera del primer amistoso de verano ante Sportivo Belgrano de San Francisco, que será el próximo sábado 14 en el predio del Polideportivo del Autódromo, en horario a confirmar (será por la mañana).

Por otro lado, Kevin Itabel ya se entrena a la par de sus compañeros, luego de sufrir una inflamación abdominal, que si bien aún el dolor persiste, es menor y su evolución es favorable.

Vale mencionar que luego enfrentará al Deportivo Libertad de Sunchales (miércoles 18/01), visitará a Sportivo Belgrano (21/01), irá a Unión de Santa Fe (28/01) y se sumaría un quinto amistoso más ante Newell’s Old Boys, para la primera semana del mes de febrero.



RESCINDE SERRANO



El mediocampista Walter Serrano firmará en la jornada de hoy su salida de Atlético de Rafaela para continuar su carrera en Godoy Cruz de Mendoza. El “Tomba” confirmó su arribo el lunes por la tarde, una vez acordada la parte dirigencial. En principios, Serrano se estaría sumando al equipo mendocino en la jornada del jueves.

El elenco de Lucas Bernardi, flamante DT, comenzó la pretemporada el pasado jueves y lleva adelante los trabajos en el predio de Coquimbito de Mendoza. El próximo 18 se trasladarán a Buenos Aires para instalarse en el complejo Jeep Park, de Benavídez, y disputar los amistosos programados para este verano.