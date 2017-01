“Sabemos el compromiso que tenemos”, señaló Teo

Teodoro Paredes asume el momento que vive Atlético de Rafaela en el fútbol de primera división y se tiene mucha fe para lo que viene. El paraguayo sufrió una pubalgia y no pudo cerrar el 2016 jugando y por estos días, en los primeros de la pretemporada de verano, el defensor aspira a estar lo antes posible 100 x 100 para ponerse a disposición de ‘Chocho’ Llop.

“Las vacaciones sirvieron para mi recuperación, estuve trabajando en Paraguay con el cuerpo médico del club Cerro Porteño y entonces estoy mejorando, me siento mucho mejor y con muchas ganas de iniciar y de terminar bien la pretemporada”, comentó Teo Paredes y luego agregó: “Si sigo con la evolución de estos días no voy a tener inconvenientes, dependerá de cómo me sienta y la evolución del dolor”.

En relación a todo lo que se juega la ‘Crema’ en el semestre que se viene, Paredes apuntó: “Sabemos el compromiso que tenemos, el cuerpo técnico y jugadores estamos muy comprometidos con lo que es el objetivo del club y sabemos el compromiso que tomamos desde el inicio del torneo, todos vamos a hacer todo lo posible para que Atlético siga en primera división”.

A modo de balance, hasta aquí con 14 fechas jugadas (Atlético suma 17 puntos), el paraguayo manifestó: “Hicimos partidos muy buenos, quizás nos faltó algo más de fortuna para terminar con mayor cantidad de puntos. La mayoría estamos nuevamente para este torneo y eso va a servir para que el cuerpo técnico no cambie mucho, sigamos la misma línea de trabajo y con los refuerzos que se sumen vamos a mejorar. Eso nos da más confianza para afrontar el 2017”.



SIGUE LA RECUPERACION



Teodoro Paredes aún no se encuentra en un 100 x 100. Si bien realiza la mayoría de los trabajos a la par de sus compañeros, a la hora de sumar minutos de fútbol: es apartado. En el entrenamiento de ayer, tras realizar la respectiva entrada en calor, el defensor, se sumó al volante Emiliano Romero, para realizar trabajos en la pileta del polideportivo del Autódromo, junto al kinesiólogo Cristian Gays y continuar con las respectivas recuperaciones.