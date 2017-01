Otra población afectada en su totalidad por el temporal

COLONIA FIDELA. - El drama que sufren las comunidades del departamento Castellanos es prácticamente el mismo, ya que la situación generada en cascos urbanos y zonas rurales por los devastadores fenómenos climatológicos que parecen haberse ensañado con esta porción del suelo santafesino, en mayor medida, ya que las apreciaciones indican que nuestro Departamento es el más castigado, tienen mucha similitud para todos los distritos.

Recientemente mantuvimos un diálogo con Irineo Antonio Astesana, presidente comunal de esta colonia, y nos planteó una situación de desastre para el distrito que gobierna.

En tal sentido nos hizo saber que "estamos todos tapados por agua", haciendo alusión a un momento que debió trasladarse remarcó "hoy salí por Bigand, no tenemos lugar para salir, hice 300 metros y me tapaba el agua, el vehículo se paraba porque se ahogaba el caño de escape", enfatizando el dramatismo al que se ven sometidos cada vez que necesitan salir de la población rural que no tiene conectividad.

También manifestó que todos los habitantes de la localidad tienen sus viviendas invadidas por la masa líquida, y señaló que "hoy tengo agua en mi casa, vivo en el centro -que es la parte más alta- y lo mismo la casa se anegó". Por otra parte hizo saber que nadie se evacuó, "nadie quiere dejar la casa, levantamos las pertenencias", por otra parte se congratuló porque "menos mal que estuvimos trabajando, pusimos muchas alcantarillas que, cuando baja un poco el canal, el agua se va".

Enfatizó que "hay una realidad, no soy ingeniero, pero cuando se pusieron de acuerdo con la provincia de Córdoba, que dejaban pasar el agua por acá, acá -por nuestra Provincia- no se hizo nada, y allá- por Córdoba- hicieron mucho, y cuánta cantidad de agua entra más".

Consideró que " el Vila-Cululú no fue adecuado para recibir mayor volumen de agua. El agua avanza, el Vila-Cululú está lleno, rebasa todo y arrastra lo que encuentra a su paso. Hoy estamos tapados de agua, todos los campos inundados, el casco urbano también. Los animales alcanzaron a sacarlos, y otros estamos porfiando y los tenemos, porque perdemos todo, la gente que tiene un tambo ordeña una vez por día, no hay caminos para que busquen la producción. Hoy en Colonia Fidela no tenemos caminos, si deja de llover se van a orear los centrales -que son más altos-, pero el problema es que no tenemos salida para llegar a un pueblo".

"La cosecha se presentaba promisoria, estaba linda, pero la pedrea hizo desastre, la soja, el girasol, quedó todo en el piso, todas las plantas perdidas, lo mismo que las pasturas para los animales, hace pocos meses que perdimos todo, se volvió a sembrar y ahora volvemos a perder todo, y lamentablemente no tenemos ayuda, necesitaríamos algunos créditos especiales, a lo mejor con dos años de gracia -para poder recomponernos- y empezar a devolver, hoy no salimos de los gastos, están cerrándose muchos tambos y eso además del tropiezo que significa para el productor y sus empleados hay muchos otros que dependen de esta fuente de trabajo- por ejemplo el camionero, el veterinario, el ingeniero etc.-, hace años que los gobiernos no atienden a esta realidad, no acuso a los actuales gobernantes ya que la situación viene arrastrándose desde hace muchos años".

Hay otra situación que planteó , por ejemplo "ver la posibilidad de arreglar los caminos para poder tener alguna salida, he conversado con Tión, de Vialidad Provincial, y me prometió un camión -chasis y acoplado- de piedras, para ir tapando algunos pocitos, pero volvió a llover. También estamos en contacto con Luis Castoldi, jefe de la zona Rafaela de la repartición provincial, estamos viendo con Pueblo Marini, porque hubo problema por una alcantarilla y no nos dejaron seguir trabajando, y no tenemos salida, eso hay que arreglarlo. Desde Vialidad me dijeron que 'hasta nuevo aviso', nosotros paramos, pero si se complica, con un enfermo, una embarazada ¿cómo los saco?.

"Hoy hablamos a Ramona para que lleven a Marini piedras, porque hay una alcantarilla que se descalzó, la taparemos nosotros para poder tener una salida, hablamos entonces a Ramona para que puedan alcanzar tres o cuatro paladas de piedra -que nosotros pagaremos- para poder calzarla y así tener una salida"." Tenemos que trabajar todos en conjunto para poder salir de esta"

"Desde la Provincia me prometieron alcanzarme bolsones para entregarle a los pobladores que están en la localidad, para ayudarles a sobrellevar la situación".

Otro inconveniente con el que se encuentran es la falta de energía eléctrica, porque la leche no la retiran todos los días y hay necesidad imperiosa de conservarla, aunque quienes están encargados de la tarea en la zona habían dicho que estarían unos diez días sin el fluido eléctrico, aparentemente , con la intervención de la jefatura de zona de Rafaela, le enviarían un unimog para poder ingresar a la zona afectada y trabajar para restablecer el servicio.