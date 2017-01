Una empresa local despidió a 19 empleados

La empresa rafaelina López Caula, que se dedica a la venta mayorista y minorista de productos de consumo masivo, despidió el pasado lunes a 19 empleados tras aducir una merma en las ventas que viene realizando la firma en los últimos tiempos.

López Caula, que contaba con 26 empleados en total, ha quedado solamente con 7 y parece estar muy cerca de lograr un acuerdo con cada uno de ellos con el tema de las indemnizaciones.

Este problema la firma lo viene teniendo desde hace dos años, cuando comenzó con algunos inconvenientes con las ventas y con algunos atrasos con los sueldos de los trabajadores. A pesar del esfuerzo que hizo en este tiempo, López Caula tomó la decisión de terminar el vínculo con 19 personas.

El Delegado Coordinador subrogante del Ministerio de Trabajo de nuestra ciudad, Esteban Márquez, explicó que hubo un acuerdo entre la firma y los trabajadores, más allá de la negativa del gremio: "lograron un acuerdo entre lo que era la entidad gremial y representantes de los trabajadores, que acompañaron más allá de representatividad que tiene el mismo gremio. La empresa alegó una falta de disminución de trabajo fundada en razones no imputables, pero la entidad gremial contradijo y no coincidieron en ese criterio, motivo por el cual reclamaron el pago total del 100% de las indemnizaciones y finalmente llegaron a un acuerdo que estuvo en el medio de estas dos posiciones", dijo el delegado.

En tanto, y en referencia a las indemnizaciones acordadas, Márquez adelantó que "un 95% de la indemnización que ofrecen se va a efectivizar en un pago, los haberes considerados, que son pocos, ya que la empresa venía haciendo esfuerzos considerados por mantener al día el pago de los salarios, que iban medios atrasados, pero que se venían cumpliendo de mes a mes", dijo.

En tanto, destacó también que sólo quedaron liquidar los haberes de diciembre, que se regularizarán en enero, y la liquidación final junto con la indemnización última, que tendrá fecha de vencimiento desde el 31 de enero.



PUNTOS DE CONFLICTIVIDAD

Márquez destacó que si bien no hay muchos conflictos con las empresas de nuestra ciudad, "se ven las consecuencias de todo el 2016, donde hubo una importante merma de la actividad en general. Tarde o temprano este tipo de decisiones iban a aparecer", dijo el delegado del Ministerio y resaltó que los empresarios no quieren más endeudarse, "y por eso despiden", dijo, haciendo alusión al esfuerzo que muchas veces hacen los dueños de las empresas.

En tanto, adelantó que "no existe una gran conflictividad" en los distintos sectores de la ciudad, y que muchos "se ponen de acuerdo con alguna decisión entre la empresa y los propios empleados", detallando que el sector industrial sigue siendo el más afectado, tal lo adelantara LA OPINION hace unos meses en una nota con esta misma autoridad del Ministerio.