Loeb alcanzó el liderazgo en otra etapa complicada del Dakar 2017 Deportes 11/01/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS DAKAR.COM JOAN BARREDA BORD. El español venció en la etapa en la categoría Motos. IGNACIO CASALE. En una excepcional labor el chileno se impuso en Quads. FOTOS DAKAR.COM SEBASTIEN LOEB. El nueve veces campeón mundial de Rally es nuevo líder en la general de Autos. MARTIN VAN DEN BRINK. Marcó el ritmo del martes con el Renault en Camiones.

Las dificultades se multiplican en un Dakar 2017 que fue anunciado como el más exigente desde que la competencia llegó a Sudamérica.

Porque a los durísimos caminos que deben transitar los protagonistas de esta aventura que dio comienzo el 1 de enero en Asunción (Paraguay) y culminará el próximo sábado 14 en Buenos Aires (Argentina), se sumó la adversidad climática.

No solamente por las temperaturas extremas que se pronosticaban, sino por las copiosas lluvias que se registraron en buena parte del recorrido boliviano y que obligaron a cancelar la sexta etapa, que debía unir a las ciudades de Oruro y La Paz.

Ayer se reiteró la situación en el tramo Uyuni - Salta, a tal punto que los participantes se vieron obligados a detenerse en la zona de Tilcara por un alud, para luego de una neutralización de aproximadamente dos horas, reanudar la marcha por una ruta alternativa.

Fue el caso de los Autos, ya que no tuvieron ese contratiempo las Motos, que largaron desde los primeros lugares y pudieron completar el recorrido sin interrupciones.

Algo similar ocurrió con los Quads, en tanto que los Camiones transitaron menos kilómetros, en una jornada tremendamente complicada para los supervivientes del Dakar, quienes confiaban avanzar sin problemas en la recta final, con la prueba nuevamente en el territorio nacional.

Pero no todo concluyó ayer, porque las precipitaciones registradas en el noroeste argentino fueron tan abundantes que provocaron desprendimientos de importantes masas de tierra. Los organizadores, ayer mismo, con buen criterio, decidieron anular la novena etapa, que hoy debía iniciarse en Salta y finalizar en la población riojana de Chilecito.

En lo deportivo, la nota saliente de la jornada cumplida ayer, fue el avance al primer lugar en la general del francés Sébastien Loeb, quien tras adjudicarse la etapa desplazó en los tiempos acumulados a su compatriota Stéphane Peterhansel.

El tercer puesto en la sumatoria es para el también galo Cyril Despres, para que el podio virtual se integre con tres Peugeot 3008 en la categoría Autos.

Entre las Motos, que fueron las primeras en arribar, el español Joan Barreda Bort (Honda) se quedó con el parcial, en tanto que sigue encabezando con buena diferencia la general el británico Sam Sunderland (KTM).

Por el lado de los Quads, apareció con toda la fuerza el chileno Ignacio Casale, ganando la etapa, aunque el que sigue marcando el ritmo en la clasificación acumulada es el ruso Sergey Karyakin (ambos con Yamaha).

Finalmente, entre los Camiones, el holandés Martin van den Brink (Renault) se quedó con la octava, escoltado en el tramo por el argentino Federico Villagra (Iveco), pero en la general el liderazgo es ahora para el ruso Dmitry Sotnikov (Kamaz).

Las clasificaciones de la octava etapa y de la general son las que ofrecemos en el siguiente informe:

Motos (etapa - 417km): 1º Joan Barreda Bort (Honda), en 4h28m21s; 2º Matthias Walkner (KTM) a 3m51s; 3º Sam Sunderland (KTM) a 3m54s; 4º Michael Metge (Honda) a 4m25s; 5º Juan Pedrero García (Sherco) a 6m00s; 6º Paulo Gonçalves (Honda) a 7m06s; 7º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 7m0s; 8º Pierre Alexandre Renet (Husqvarna) a 9m26s; 9º Xavier de Soultrait (Yamaha) a 9m31s y 10º Gerard Farres Guell (KTM) a 9m42s.

Motos (general): 1º Sam Sunderland (KTM), en 22h01m08s; 2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 20m58s; 3º Adrien van Beveren (Yamaha) a 28m49s; 4º Matthias Walkner (KTM) a 34m14s; 5º Gerard Farres Guell (KTM) a 34m24s; 6º Xavier de Soulrait (Yamaha) a 50m10s; 7º Pierre Alexandre Renet (Husqvarna) a 1h08m09s; 8º Paulo Gonçalves (Honda) a 1h08m34s; 9º Joan Barreda Bort (Honda) a 1h10m53s y 10º Ricky Brabec (Honda) a 1h52m31s.

Quads (etapa - 417km): 1º Ignacio Casale (Yamaha), en 5h26m46s; 2º Sergey Karyakin (Yamaha) a 5m39s; 3º Axel Dutrie (Yamaha) a 7m16s; 4º Kees Koolen (Barren) a 10m58s; 5º Pablo Copetti (Yamaha) a 22m42s; 6º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) a 23m16s; 7º Daniel Domaszewski (Honda) a 26m23s; 8º Bruno da Costa (Yamaha) a 26m58s; 9º Alexandre Giroud (Yamaha) a 27m08s y 10º Rafal Sonik (Yamaha) a 33m39s.

Quads (general): 1º Sergey Karyakin (Yamaha), en 27h45m50s; 2º Axel Dutrie (Yamaha) a 6m57s; 3º Ignacio Casale (Yamaha) a 10m19s; 4º Daniel Mazzucco (Can-Am) a 2h01m13s; 5º Pablo Copetti (Yamaha) a 2h05m13s; 6º Kees Koolen (Barren) a 2h21m33s; 7º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) a 2h30m21s; 8º Santiago Hansen (Honda) a 2h46m17s; 9º Rafal Sonik (Yamaha) a 3h13m45s y 10º Bruno da Costa (Yamaha) a 3h37m20s.

Autos (etapa - 417km): 1º Sébastien Loeb - Daniel Elena (Peugeot), en 4h11m02s; 2º Stéphane Peterhansel - Jean Paul Cottret (Peugeot) a 3m35s; 3º Cyril Despres - David Castera (Peugeot) a 5m13s; 4º Mikko Hirvonen - Michel Perin (Mini) a 8m14s; 5º Giniel de Villiers - Dir von Zitzewitz (Toyota) a 11m57s; 6º Orlando Terranova - Andreas Schulz (Mini) a 12m38s; 7º Nani Roma - Alex Haro Bravo (Toyota) a 14m26s; 8º Khalid al Qassimi - Pascal Maimon (Peugeot) a 18m17s; 9º Conrad Rautenbach - Robert Howie (Toyota) a 19m20s y 10º Yazeed al Rajhi - Timo Gottschalk (Mini) a 20m12s.

Autos (general): 1º Sébastien Loeb - Daniel Elena (Peugeot), en 20h10m05s; 2º Stéphane Peterhansel - Jean Paul Cottret (Peugeot) a 1m38s; 3º Cyril Despres - David Castera (Peugeot) a 17m17s; 4º Nani Roma - Alex Haro Bravo (Toyota) a 23m36s; 5º Mikko Hirvonen - Michel Perin (Mini) a 53m41s; 6º Giniel de Villiers - Dirk von Zitzewitz (Toyota) a 1h21m44s; 7º Orlando Terranova - Andreas Schulz (Mini) a 1h26m47s; 8º Jakub Przygonski - Tom Colsoul (Mini) a 1h42m18s; 9º Boris Garafulic - Filipe Palmeiro (Mini) a 2h42m57s y 10º Romain Dumas - Alain Guehennec (Peugeot) a 3h09m17s.

Camiones (etapa - 171km): 1º Martin van den Brink - Marcel Blankestijn - Daniel Kozlovsky (Renault), en 1h55m20s; 2º Federico Villagra - Adrián Yacopini - Ricardo Torlaschi (Iveco) a 17s; 3º Eduard Nikolaev - Evgeny Yakovlev - Vladimir Rybakov (Kamaz) a 42s; 4º Dmitry Sotnikov - Igor Leonov - Ruslan Akhmadeev (Kamaz) a 2m42s; 5º Ton van Genugten - Anton van Limpt - Bernard der Kinderen (Iveco) a 3m49s; 6º Siarhei Viazovich - Pavel Haranin - Andrei Zhyhulin (MAZ) a 5m54s; 7º Peter Versluis - Marcel Pronk - Artur Klein (MAN) a 6m09s; 8º Martin Macik - Michal Mrkva - Frantisek Tomasek (Liaz) a 6m39s; 9º Gerard de Rooy - Moisé Torrallardona - Darek Rodewald (Iveco) a 7m13s y 10º Aleksandr Vasilevski - Dzmitry Vikhrenka - Anton Zaparoschchanka (MAZ) a 9m17s.

Camiones (general): 1º Dmitry Sotnikov - Igor Leonov - Ruslan Akhmadeev (Kamaz), en 17h52m20s; 2º Eduardo Nikolaev - Evgeny Yakovlev - Vladimir Rybakov (Kamaz) a 1m46s; 3º Gerard de Rooy - Moisés Torrallardona - Darek Rodewald (Iveco) a 2m02s; 4º Federico Villagra - Adrián Yacopini - Ricardo Torlaschi (Iveco) a 29m06s; 5º Pascal de Baar - Wouter de Graaff - Martin Roesink (Renault) a 45m34s; 6º Peter Versluis - Marcel Pronk - Artur Klein (MAN) a 57m56s; 7º Aleksandr Vasilevski - Dzmitry Vikhrenka - Anton Zaparoschchanka (MAZ) a 1h42m26s; 8º Teruhito Sugawara - Hiroyuki Sugiura (Hino) a 1h43m27s; 9º Martin Kolomy - Rene Kilian - David Kilian (Tatra) a 2h02m23s y 10º Airat Mardeev - Audar Belyaev - Dmitriy Svistunov (Kamaz) a 2h10m29s.