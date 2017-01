Macri anunció un acuerdo para impulsar Vaca Muerta Nacionales 11/01/2017 Redacción Macri afirmó que Vaca Muerta abre "una etapa de futuro para la energía" argentina y propuso replicar el acuerdo en otros sectores productivos. Para el gremio de los petroleros el plan "no implica flexibilización laboral".

Ampliar FOTO NA GESTO. Macri junto al titular del gremio de los petroleros, Guillermo Pereyra.

BUENOS AIRES, 1011 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que las petroleras se comprometieron a invertir 5.000 millones de dólares en un año en el yacimiento Vaca Muerta, al anunciar un acuerdo entre Gobierno, empresas y sindicatos cuyo eje es reducir costos laborales y mejorar la productividad para atraer inversiones.

Macri presentó el convenio con la provincia del Neuquén, las empresas y el sindicato petrolero para impulsar la producción de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta que, según destacó, "será una verdadera revolución del trabajo". Según el jefe de Estado, "las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores -a quienes tenemos que felicitar- se han comprometido a un proceso virtuoso de inversiones: estamos hablando de 5.000 millones de dólares en un año, que tienen que duplicarse para los próximos años y sostenerse".

En un acto en la Casa Rosada junto a ministros, gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales, Macri elogió el acuerdo -que formalmente se firmará a fin de mes- a través del cual el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas. "Hoy es un día que abre una etapa para el futuro de la energía de nuestro país. Necesitamos este acuerdo en todos los sectores", remarcó el presidente.

Para Macri, lograr mayor nivel de inversiones en Vaca Muerta implica el "comienzo de una etapa del desarrollo de nuestra energía no convencional". "Vaca Muerta nunca se pudo desarrollar. Es algo de gran escala, cuyo desarrollo puede revertir un proceso que todavía cuesta entender porqué no sucedió", enfatizó el jefe de Estado. Consideró que la Argentina es "un país de energía abundante, pero nos hemos transformado en un país con escasa energía, y cara". "Por eso ahora se abre un espacio de confianza entre el Gobierno nacional, los gobiernos nacionales, los trabajadores y las empresas para generar más energía", resaltó.

Evaluó que la escasez de energía es producto de "quebrar el sistema de reglas, establecer la mentira, la corrupción, el derroche. Hoy tenemos que importar energía cara, que genera déficit fiscal y no tenemos posibilidad de abrir más fábricas y desarrollarnos más, cuando la energía la tenemos acá".

Por su parte, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que "cuanto más energía tengamos, va a ser más barata. Y a eso queremos apuntar". "Este acuerdo puede multiplicar por diez el nivel de empleo" en el sector, vaticinó el funcionario. Por ese motivo, estimó -en sintonía con Macri- que "este tipo de convenio se puede replicar en otros sectores de la economía".

En primera fila se ubicó Guillermo Pereyra, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, La Pampa y Neuquén, junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, Aranguren, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y Manuel Arévalo, par de Pereyra para los petroleros jerárquicos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Una vez firmado, el acuerdo deberá ser homologado por el Ministerio de Trabajo y entraría en vigencia 30 días después.