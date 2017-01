Una camioneta volcó sobre la ruta Nº 34

FOTO MOVIL QUIQUE FORD ECO SPORT. Viajaban cinco personas desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires. No hubo heridos graves.

Un accidente de tránsito, tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, en el km 265 entre Sunchales y Tacural, siendo aproximadamente las 21:20 del lunes, aunque por suerte no hubo lesionados.

Una vez más la Ruta Nacional 34 es escenario de otro accidente de tránsito.

En esta ocasión -según consignó extraoficialmente el portal de noticias Móvil Quique de Sunchales- fue única parte una camioneta Ford Eco Sport color gris, que luego del incidente quedó volcada con sus ruedas hacía arriba debido a una presunta mala maniobra del conductor de unos 20 años de edad.

El vehículo terminó volcando al costado de la ruta en la banquina anegada por el agua.

Según lo recabado, la camioneta circulaba de norte a sur, proveniente de Santiago del Estero y con destino a Buenos Aires. El vehículo era ocupado por 5 personas (3 mayores y 2 menores) que no habrían sufrido lesiones.

En el accidente estuvieron trabajando el servicio de Emergencias 107 de Sunchales, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios que llegaron para colaborar a sacar a las personas, las cuales, al parecer pudieron salir por sus propios medios.

Además estuvieron presentes personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales y de la Sub Comisaría Nº 3 de Tacural.



OTRO ACCIDENTE

Personal de la Seccional 2ª informó sobre un accidente de tránsito acaecido en intersección de Bv. Yrigoyen y Juan B. Justo.

Fueron partes del mismo un vehículo marca Chevrolet Astra al mando de un hombre de 61 años y un motovehículo marca Brava Nevada conducida por un joven de 29 años de edad, quien iba acompañado de una mujer de 27.

Como consecuencia del suceso resultaron lesionados los ocupantes del birrodado.