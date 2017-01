ADIMRA no firmó acuerdo con la UOM por el bono Locales 11/01/2017 Redacción Leer mas ...

Las autoridades de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) aclararon que la entidad no firmó ningún acuerdo con la UOM. Por lo contrario, el lunes la entidad obrera suscribió un convenio con AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes -autopartes-) y CAMIMA (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argenitna), por medio del cual dichas cámaras otorgan un "Bono de Fin de Año 2016" con carácter de Gratificación Extraordinaria.

En este sentido, el presidente de ADIMRA, Gerardo Venutolo, aclaró que “dicho acuerdo se hizo dentro del ámbito representativo de AFAC y CAMIMA, es decir que el bono sólo será exigible a las empresas socias de estas cámaras”. Y agregó: “ADIMRA y sus 62 Cámaras Regionales y Sectoriales no forman parte de ese acuerdo, por lo tanto no están obligadas a pagar un bono de fin de año”.

Según la información proporcionada por el gremio metalúrgico, CAMIMA y AFAC firmaron el acuerdo para realizar el pago voluntario del bono de $ 2.000 en dos cuotas, que se abonará con los sueldos de enero y marzo.