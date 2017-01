Carta de Lectores Carta de Lectores 11/01/2017 Redacción Leer mas ...

Vivir con el terror de que te aplaste un eucaliptos en Presidente Roca



Sr. Director:



Por estas fechas luego de las tormentas ocurridas en nuestra zona, la localidad de Presidente Roca, tiene este triste resultado: calles inundadas, árboles caídos, hogares dañados, caminos rurales obstruidos.

En el lote frente a mi casa tengo eucaliptos de aproximadamente 40 mts. de altura, que de solo verlos moverse con las fuertes tormentas que se están formando últimamente, con vientos de todos los puntos cardinales, provocan la terrible sensación de esperar que caerán sobre nuestras vidas. Los árboles se encuentran en terrenos de propiedad privada de los Dres. Podio y Romero, a quienes en reiteradas oportunidades se les ha solicitado tomen las medidas necesarias y recaudos para evitar tragedias, como así también se le solicitó a la Comuna con igual carácter frente a la indiferencia de los propietarios.

El resultado de esta ignorancia a nuestro pedido fue: la caída de una enorme rama sobre el techo de la cochera de mi vecino, provocando la ruptura del mismo. Y de 3 árboles, que por suerte esta vez, cayeron hacia el otro lado, evitando una desgracia mayor.

Hace ya más de un año que los vecinos comenzamos con los reclamos al Presidente Comunal y la Comisión Comunal para que se tomen las medidas correspondientes para evitar estas horribles situaciones que estamos atravesando.

Hemos presentado notas y más notas solicitando se mantenga el ripio, que unos pocos vecinos pudimos hacer gracias a nuestra lucha y esfuerzo; que el trabajo de zanjeo y entubado se haga de manera correcta, para que en estos casos el agua pueda circular sin quedar estancada y acumulándose con riesgo de entrar a nuestras viviendas; como así también el pedido de la poda de los grandes eucaliptos que antes mencionaba. Frente a esto las respuestas siempre fueron las mismas o “el silencio” o “estamos trabajando en los caminos rurales”.

Y es hoy que aquí vemos el resultado de falta de gestión, previsión y planeamiento. Cuando se decía que se trabajaba en caminos rurales a la vista está que no era allí donde se ocupaba el tiempo, ya que muchas familias no pueden circular por ellos para entrar y salir de su casa. Por no haberse realizado la poda o exigido a quien corresponde la misma, se provocó la caída de ramas enormes. Por no haberse hecho y/o destapado las cunetas como se lo solicitó hoy el agua no corre a ningún lado y está estancada frente a nuestras casas (con los riesgos sanitarios que esto acarrea, especialmente en esta época del año) y el agua sigue en las calles y apenas nos permiten circular.

Que tristeza da, cuando somos ignorados por quienes asumieron el compromiso de responder por las necesidades del pueblo, de gobernar, de proteger a los vecinos que damos todo por seguir acá.

Apelo a que quienes son responsables asuman sus compromisos, tener un cargo en estado no es sólo estar allí es cumplir con los obligaciones asumidas, es responder a quienes les dieron su voto de confianza.

Nada de lo ocurrido en nuestro pueblo fue casualidad, todo es la consecuencia de una notable falta de gestión.

Por todo lo ocurrido es que hoy no me dejan más alternativa que irme con el baúl de mis recuerdos, desgarrada de dejar a mis hijos, al lugar que elegí para vivir, donde puse tanto esfuerzo y trabajo. Abandono el pueblo pero no dejaré la labor y la lucha para que esto se revierta y así poder volver a mi casa, la que tanto soñé y proyecté.

Stella Maris, una vecina de Presidente Roca que hoy tiene que dejar su lugar por miedo al peligro que corre su vida.





Stella Maris Ercole

DNI 14.509.742

Presidente Roca