Obras para la localidad Región 11/01/2017 Redacción PALACIOS

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Para refaccionar y ampliar el centro de salud de la localidad, la provincia ha dispuesto una partida que supera ampliamente $ 1.500.000. La suma estará administrada por el SAMCo Sunchales, según lo dispuesto por el superior gobierno de Santa Fe.

El proyecto contempla la refacción de la estructura edilicia actual, léase techos, pintura entre otras obras y en cuanto a la ampliación se trata de un nuevo ingreso para la ambulancia, que derivará a la sala de primeros auxilios y al consultorio médico, donde el arribo del paciente no tendrá ningún contacto con la sala de espera. También se prevé un consultorio odontológico, y un espacio para el gabinete psicológico que estará a cargo de una profesional de Morteros que ya viene desempeñándose en otras comunas de la zona como por ejemplo Colonia Bossi.

Aparentemente el convenio ya ha sido firmado entre la comuna y el gobierno provincial restando ahora confirmar la fecha de llamado a licitación.



CUATRO VIVIENDAS

En otro orden de cosas el plan de las 4 viviendas, una de ellas social que será destinada al médico/a de la localidad, se continúa trabajando en el interior de las mismas en cañerías. La obra si bien no está paralizada totalmente, tampoco se puede avanzar mucho porque no se pueden hacer las obras de desagües siendo el principal problema el pozo negro debido a la altura de la napa que roza sólo el metro de profundidad. Esto, sumado a las malas condiciones climáticas hace que no se sepa la fecha de finalización de obra ni entrega a los posibles adjudicatarios que por lo menos nosotros no sabemos quiénes serán ni tampoco si ya en algún momento se hizo sorteo de preadjudicación.



CAMINOS

Al momento de escribir este reporte llevan caídos 250 mm de lluvia entre diciembre a la fecha. Si bien, aunque en forma rústica los caminos se encuentran transitables pero no en las mejores condiciones, o sea la gente de campo no está aislada. Esta vez, lo que es de destacar, que por el momento quienes viven en el campo no están usando tractores para salir lo que permite mantener la red vial comunal y se pudieron ver, después de muchos años, algunos sulkys y también caballos ensillados con unas monturas y aperos que ya habíamos olvidado y donde los más chiquitos ni sabían que existía esa forma de desplazarse, por lo menos acá en la localidad. De todas maneras Palacios no escapa a las generales de la provincia y de la zona donde aún no terminábamos de recuperarnos de la catástrofe del año pasado.