Acciones de prevención por dengue, zika y chicunguñya

El ministro de Salud de la provincia, Miguel González, se reunió ayer en Santa Fe con los equipos de las diferentes áreas de la cartera sanitaria para analizar los avances en materia de prevención de Dengue, Zika y Chicunguñya.

“Venimos trabajando activamente en este tema desde antes que lleguen los casos porque de eso se trata la prevención”, precisó el ministro e indicó que “el objetivo es que la posibilidad de impacto disminuya y que la provincia se pueda preparar para recibir esta contingencia”.

No obstante, aclaró que “los casos van a estar presentes, ustedes saben que esto ocurre año a año con el dengue, y en el país se conocieron casos de Zika en viajeros”.



REACTIVOS PROPIOS

Además, González destacó que la provincia tiene reactivos propios: “como ustedes saben, no hemos contado con los reactivos que proveía en otros tiempos la Nación y, por ese motivo, hemos decidido comprar nuestros reactivos. Esta decisión se basa en que no es lo mismo tener casos sospechosos que confirmados”, argumentó.

“Por este motivo, los equipos están trabajando no sólo en controlar si la enfermedad se presenta y su evolución, sino también para mitigar la consecuencia de la misma si tuviéramos casos”, agregó.

Por último, el ministro señaló que “venimos haciendo controles pero aún no tenemos casos positivos; todo el año trabajamos sobre estos casos porque hay viajeros frecuentes y si vienen con enfermedades febriles desde destinos con casos endémicos o, en los que haya brotes importantes, se los estudia para descartar estas enfermedades, o bien como el año pasado para confirmar algunos casos”.



AREAS ENDEMICAS

Desde el Ministerio de Salud explicaron que “los destinos con los que hay que tener mayor precaución son los que denominamos áreas endémicas: Brasil, Paraguay y Bolivia; y nuestro límite en la frontera tripartita: Misiones, Formosa y Salta, ya que estas últimas provincias, han tenido cierta continuidad en la aparición de casos”.

Al respecto, la directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Andrea Uboldi, precisó que “existe un escenario de fines de diciembre, durante el período de fiestas, en el cual probablemente muchas personas hayan viajado a visitar a sus familias y la primera quincena de enero que es la que siempre marca el regreso de aquellas personas que pudieron salir del país y pueden llegar con síndromes febriles”.

En este sentido, recomendó que “cualquier persona que venga de estos destinos este alerta”, porque si regresa “con un síndrome febril y antecedente de viaje nos lleva a pensar en estas enfermedades”.

Por último, Uboldi reiteró que “tanto en Santa Fe como en Rosario hay centros con reactivos disponibles para estudiarlos, incluso absorbemos la parte privada también y frente a un diagnostico probable, las acciones de bloqueo rápido hacen que disminuyamos la posibilidad de expansión o brote”.



ZIKA

El Zika se adquiere en general a través de la picadura de un mosquito infectado de la especie Aedes. Además, una persona con Zika puede transmitir el virus por vía sexual a su pareja, aun cuando no tenga o no haya tenido síntomas de la enfermedad.

Los síntomas, en caso de que los presente, son leves, duran pocos días e incluyen: fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y ojos enrojecidos.

“Este es un escenario nuevo ya que tiene impacto en la mujer gestante o en edad fértil”, explicó la funcionaria provincial y puso énfasis en la recomendación que desde el Ministerio se viene realizando a “las mujeres embarazadas de no viajar a estos destinos donde hay circulación sostenida porque la enfermedad puede presentarse asintomática; hace un impacto en el desarrollo del bebé lo que puede derivar en una malformación, algo que se comprobó con estudios en el mundo”.

En el caso de que se viaje con fines recreativos también “recomendamos no concebir en estos países, se debe evitar durante dos meses con una doble barrera: anticonceptivos en la mujer y preservativos en el hombre para evitar este riesgo de enfermedad”.

También se solicita utilizar preservativos durante todo el embarazo, especialmente si la pareja sexual vive o viaja en zonas con circulación de Zika. Recordemos que el preservativo previene esta y otras infecciones de transmisión sexual.

Como parte de la estrategia de prevención, se realizará la entrega para embarazadas de un repelente provisto por la provincia a través del LEM, preservativos y folletería con recomendaciones al momento de realizarse los controles en el sistema de salud.



DENGUE

Uboldi también aclaró durante la conferencia de prensa que “la clasificación entre Dengue hemorrágico y Dengue clásico no se realiza más; esa fue una recomendación que evaluó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Dengue puede ser de entrada grave o leve, por lo que se habla de una enfermad con estadíos”.

“El hecho de que una persona haya tenido Dengue con anterioridad implica que va a estar protegido de por vida para ese cero tipo; es decir, que es un mensaje de tranquilidad que enviamos a las localidades que durante los años anteriores tuvieron Dengue uno”, concluyó la directora provincial.



AUTORIDADES

Participaron del encuentro, que tuvo lugar en la sede de la cartera Sanitaria en la ciudad de Santa Fe, los directores de Procesos Hospitalarios, Adrián Chapelet; de Políticas Hospitalarias, Juan de María; de 1er Nivel de Atención, Emiliano Melero; de Segundo Nivel de Atención, Eduardo Codino; y de Farmacia, Elvia Gómez; la subdirectora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Patricia Morales; y el coordinador de Salud Sexual y Reproductiva, Oraldo Llanos.