El Mundial será de 48 Deportes 11/01/2017 Redacción LO APROBO LA FIFA PARA EL 2026

El nuevo formato para los Mundiales, a implementarse en el de 2026, recibió este martes un espaldarazo definitivo en la reunión que el Consejo Consultivo de la FIFA con la presencia de sus 37 miembros, ninguno de ellos argentino, celebrará en Zurich. Aprobado por unanimidad según lo que informó oficialmente la organización a través de Twitter, la nueva estructura contemplará la presencia de 48 selecciones en lugar de las actuales 32.

El Consejo estudió cuatro propuestas recibidas: dos de ellas incluían 48 equipos, una 40 y la restante, 32 participantes sin cambios. Pero finalmente prevaleció la que, además de elevar en 16 el número de selecciones, apuntaba a conformar 16 de grupos de tres equipos de los que se clasificarán los dos primeros. Desde entonces habría eliminación directa.

Para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el nuevo formato es algo que “todo el mundo quiere y no restará calidad” a la competencia, pese al rechazo que había mostrado la Asociación Europea de Clubes (ECA) a través de su titular, el alemán Karl Heinz Rummenigge. “¿Por qué no permitir que todos vengan? Este es el futuro", aseguró luego el presidente de la FIFA, después de la reunión del Consejo. Con respecto a los ingresos millonarios que tendrá la FIFA (estima una ganancia adicional de US$ 640 millones), Infantino explicó: "Al analizar los modelos de competición, uno de los aspectos era el económico. Los ingresos. Todos los elementos se incluyeron, pero es dificilísimo predecir lo que pasará de acá a 10 años". Y añadió, en relación a la montaña de billetes que ingresará: "Lo importante es lo que hagamos con los ingresos: los reinvertiremos en el fútbol".

La ampliación del número de selecciones prometía otra pelea: el reparto de las plazas para cada continente. En principio, la distribución sería: 16 lugares para Europa; 6,5 para Conmebol; otras 6,5 para Concacaf; 9,5 para Africa (hasta ahora tiene 5); 8,5 para Asia y una para Oceanía. Algunas versiones hablaban de la posibilidad de que Sud y Centroamérica jugaran un único torneo.

El Consejo ya había aprobado en su primera reunión, en octubre, que el Mundial de 2026 lo puedan organizar varios países de modo conjunto. Y que, como principio general, las asociaciones de las confederaciones organizadoras de las dos últimas citas mundialistas -en este caso UEFA y Asia- no serán elegibles para esa Copa del Mundo.

Otro detalle que queda por definir es cuál será la sede de ese primer Mundial de 48 equipos. Ese dato se conocerá recién en mayo de 2020, luego de que se atraviese el proceso de preselección. Tanto Rusia 2018 como Catar 2022 se realizarán sin variantes, con el actual esquema de 32 equipos. Igualmente, por ahora, las sedes que buscan tenerlo son México, Estados Unidos y Canadá. La pelea principal pasará por determinar cuántos cupos se amplían para cada una de las confederaciones, como también el sistema de clasificación. Se especula que las 15 cabezas de serie salgan de los primeros puestos del ranking FIFA y el restante sea para el país organizador.



SIN EMPATES

La primera rueda será de 16 zonas de tres selecciones cada una. Será 16 grupos de tres selecciones a diferencia del formato actual de 8 zonas de 4. Lo curioso en esta etapa del Mundial es que no habría empates: en caso de que el encuentro termine igualado los 90 minutos, se definirá por penales para que haya un ganador. Los dos primeros se clasifican a la siguiente fase, los 16os de final. Con este nuevo formato, en los primeros 12 días del Mundial se van a disputar 48 de los 80 partidos del Mundial. La última modificación en la disputa de los mundiales se dio en Francia 1998, cuando se amplió de 24 a 32 equipos participantes en la fase final, distribuidos en 8 grupos, que clasificaba a los dos primeros a los octavos de final. La segunda rueda no comenzará en octavos, sino antes. Los 32 equipos clasificados se cruzarán con eliminación directa, como se está disputando ahora. Lo que no se modifica es que para ser campeón, se deberán jugar siete partidos, tal como sucede en el formato actual.