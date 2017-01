Confirman pagos de Báez y López a los Kirchner

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación presentó ante el Juzgado que investiga la causa "Los Sauces" un informe que confirma que los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez depositaban "sumas millonarias" en la empresa de la familia Kirchner, que no tendrían justificación de origen. Así lo informó la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, denunciante en la causa que tiene a su cargo el juez Claudio Bonadío y que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero en la empresa "Los Sauces", propiedad de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

Según señaló Stolbizer, el informe del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación fue firmado conjuntamente con los peritos designados por el Ministerio Público Fiscal y por las defensas. "La pericia ha ratificado todos los hechos que fueron oportunamente denunciados y de manera muy clara se detallan los movimientos sospechosos a que hemos hecho referencia tantas veces", expresó Stolbizer mediante un comunicado.

La diputada resaltó que "las maniobras ilícitas han quedado comprobadas con el informe técnico que presentan los peritos y que ni han podido cuestionar los propios peritos de la parte defensora". Stolbizer afirmó que "la expresidenta recibía pagos millonarios de los empresarios Cristóbal López, Fabián de Souza y Lázaro Báez, los mismos a los que en simultáneo se beneficiaba con decisiones políticas, tanto por ella misma como su marido y anterior presidente Néstor Kirchner".

La legisladora indicó que "los puntos de pericia más importantes son los referidos a los pagos efectuados por las sociedades del Grupo Indalo" de López y De Souza, "así como las efectuadas por las empresas de Lázaro Báez", y que "el registro de pagos mensuales alcanza cifras millonarias".

"Más del 80 por ciento de la facturación de Los Sauces son las transferencias de estos dos clientes exclusivos. Y a Cristóbal López y De Souza se debe el 63 por ciento de la facturación de la sociedad de los Kirchner, en particular en el año 2016", aseguró.

Para la líder del GEN, la pericia "demuestra, como en la otra sociedad, Hotesur, la simulación de pagos disfrazados de alquileres u otros servicios para transferir el pago de sobornos con los que se simulaba dinero proveniente de la corrupción".

El informe de los expertos, siempre según Stolbizer, da cuenta de los movimientos entre las cuentas de los accionistas de Hotesur (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner) y del "retiro de dinero que hacen, aún cuando muchas de esas operaciones no cuentan con respaldo que las justifique".

El comunicado emitido por la diputada recuerda que en la causa se investiga, además, la falsificación y adulteración de documentos y que el informe también corrobora la existencia de hojas tachadas, ilegibles y la superposición de datos que cambian anteriores.



ENRIQUECIMIENTO

ILICITO

El abogado Ricardo Monner Sans realizó ayer un planteo ante la Justicia para solicitar que se reabra una denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito. La presentación quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, que ahora deberá resolver si reabre la primera investigación por enriquecimiento ilícito contra la exmandataria y el fallecido Néstor Kirchner.

La denuncia de Monner Sans, quien lidera la Asociación Civil Anticorrupción, tuvo que ver con una publicación periodística que indicó la existencia de una suma de 1,7 millones de dólares en una cuenta en el exterior que el santacruceño había informado ante la AFIP en 2002, monto que después no volvió a aparecer en sus declaraciones juradas. "Entiendo que corresponde que Vuestra Señoría reabra el expediente porque el sobreseimiento allí logrado constituye lo que se conoce como sentencia írrita. Es un caso donde luce ausencia de investigación profunda", resaltó el abogado.

En el escrito al que tuvo acceso NA, Monner Sans recordó que el Juzgado de Ercolini actuó en "el primero de los tres expedientes que, durante el tiempo presidencial del matrimonio Kirchner, se tramitaron sin lograrse que la judicatura argentina profundizara investigaciones que hubieran llevado no precisamente a convalidar la honestidad de dicho matrimonio en punto al manejo del dinero público".