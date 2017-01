Bergman no se va

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo ayer que "en absoluto" piensa en renunciar al cargo y negó que el presidente Mauricio Macri le haya sugerido su salida del Gabinete, al tiempo que aseguró que está trabajando "a la altura de las circunstancias" para combatir los incendios en varios puntos del país. "Son rumores que no tienen ningún asidero. No tengo previsto renunciar sino que continuo haciendo mi trabajo como corresponde, con total frontalidad y tranquilidad, cosa que hice desde el primer momento. Soy parte de un equipo que trabajo articulado y agradezco el apoyo", sostuvo Bergman.

Incluso, el ministro reveló que habló con el presidente Macri sobre la marcha de la gestión y que "no hubo en ningún momento ninguna conversación" sobre su eventual renuncia, por lo que se encuentra ahora abocado a "responder, no a los trascendidos, sino a los hechos concretos".

Bergman destacó las recorridas que realizó por las zonas afectadas en La Pampa y Río Negro con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el viceministro de Interior, Sebastián De Luca, y la reunión que mantuvo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien diferenció de su par de La Pampa, Carlos Verna.

Finalmente, Bergman aseguró que "la situación hoy está controlada" y que continúan trabajando "los brigadistas y bomberos del sistema nacional del manejo del fuego, además del soporte aéreo y la llegada de maquinaria pesada, con Vialidad Nacional y veinte equipos de cortafuegos".