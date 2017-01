Maradona: "Voy a limpiar la AFA" Deportes 11/01/2017 Redacción Leer mas ...

Diego Armando Maradona disparó contra todos. Con el aval del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el ex crack de la Selección quiere llevar a cabo un cambio rotundo en los manejos del fútbol argentino y en ese camino cargó contra la AFA, los integrantes de la Comisión Regularizadora y hasta el gremio que debe defender los derechos de los futbolistas.

"Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie. Yo ya le dije a Infantino que los de la Comisión Normalizadora se van. De la misma forma que queremos una FIFA transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino quiere que yo dé el último martillazo", disparó Maradona en radio Rivadavia.

"En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Ya me reuní con 'Chiqui' Tapia y también lo iba a hacer con Daniel Angelici, pero finalmente no se concretó la reunión. Necesitamos un hombre con nobleza, dignidad y que no quiera hacerse rico con la pelota. Basta de robar", agregó.

Pensando en lo que viene, Diego adelantó que "hay que arreglar los torneos. No se pueden mostrar espectáculos bochornosos como los del torneo de 30 equipos" y también criticó al gremio que nuclea a los jugadores. "Se viene un cambio en Agremiados que va a ser muy fuerte. Lo garantizo. Marchi está desde Grondona... y Grondona se murió. No quiero que Marchi se muera, pero quiero que se vaya".

Finalmente confió sus ganas de trabajar en el mundo del fútbol. "Hoy estoy bien, no tengo que pensar en nada: estoy abocado a trabajar. Lo digo sin soberbia: el fútbol me necesita".