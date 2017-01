Respaldo de Pereyra Nacionales 11/01/2017 Redacción Leer mas ...

El acuerdo para estimular inversiones en Vaca Muerta no implica una "flexibilización laboral", aseguró ayer el jefe del Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra. "Tenemos un convenio colectivo firmado en 2012 que no se toca para nada, no hay flexibilización laboral. Cuando lo firmamos no existía el recurso no convencional, y posteriormente se incorporó. Lo único que hicimos fue una agenda para incorporar el no convencional", explicó el gremialista, quien se abrazó con el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Pereyra disparó: "Cuando escucho flexibilización laboral quiero que me digan cuál es, porque no hay".