Adolescente se ahogó en camping de Tostado Policiales 11/01/2017 Redacción Leer mas ...

El adolescente Enrique C., de 14 años de edad, concurrió con un amigo al camping municipal de Tostado.

Una vez allí, y con la idea de refrescarse, se arrojó al río en un exceso de confianza ya que aparentemente no sabía nadar.

Su compañero, de similar edad, intentó rescatarlo pero le ganó la corriente, quedándole solo en la mano la cadenita de la víctima.

El hecho -informado por el portal Tostado TV- ocurrió cerca de las 16:20, en momentos en los que dieron aviso a la policía.

Al lugar se trasladaron efectivos de seguridad quienes fueron los primeros en arrojarse al agua. Luego llegaron Bomberos Voluntarios y la Brigada Acuática.

El cuerpo finalmente, fue rescatado en el mismo sector en el que se había arrojado el menor –cerca del pozo, a metros del puente carretero-, cuando transcurrían las 19:00, es decir casi tres horas después.

El mismo fue encontrado por un oficial de policía y el puestero, quienes se sumergieron. La Brigada colaboró en retirarlo del agua y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar.

La fiscal de Tostado, Dra. Sonia Bustos, no solicitó la realización de autopsia.