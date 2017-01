Manteros cortaron avenida y chocaron con la policía Policiales 11/01/2017 Redacción RESISTIERON EL DESALOJO EN EL BARRIO PORTEÑO DE ONCE

Ampliar FOTO NA DESALOJOS. Vista de los manteros desafiantes hacia la policía metropolitana y la federal, ayer en el barrio de Once.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Serios incidentes se produjeron ayer en la zona de Once, en esta ciudad, cuando la Policía desalojó puestos de venta ilegal en los alrededores de la estación ferroviaria y los manteros cortaron la avenida Pueyrredón como protesta y se enfrentaron con los uniformados.

El operativo de desalojo había comenzado cerca de las 2:00 de la madrugada por orden de la Fiscalía General, y terminó con heridos y detenidos.

Luego, en horas de la tarde, representantes de los vendedores ambulantes fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo porteño, por autoridades de la Ciudad, pero no llegaron a un acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10:00.

Los incidentes comenzaron en la mañana del martes cuando los manteros se encontraron con los uniformados al llegar a la zona de Once para empezar su jornada como era habitual. Los agentes empezaron a avanzar contra ellos para desplazarlos cuando comenzaron una protesta en cercanías de la terminal

ferroviaria.

Los manteros, que denunciaron que los efectivos les secuestraron sus mercaderías y se negaban a abandonar el lugar, comenzaron a arrojar piedras, frutas y todo tipo de elementos contra la Policía, que a su vez respondió con gases lacrimógenos y bombas de estruendo.

La manifestación se trasladó luego a la avenida Pueyrredón, que permanecía cortada por decenas de manteros que quemaban contendedores de basura, reclamando que los dejasen continuar vendiendo en la vía pública, en lo que ya era una batalla campal.

A raíz de estos enfrentamientos con los efectivos, varios de los manteros fueron detenidos y muchos otros resultaron heridos. También hubo policías e inspectores alcanzados por los proyectiles de los manteros.

El gobierno de la Ciudad les propuso a los vendedores ambulantes realizar un censo y crear un registro para su trabajo, considerándolos como monotributistas, pero trasladándolos a otros barrios, lo que fue rechazado.

La subsecretaria de Ambiente y Espacio Público porteño, Clara Muzzio, dijo al canal TN que el desalojo se realizó "por un pedido de los vecinos y en contra de la venta ilegal". No obstante aclaró, que las autoridades no están dispuestas a dialogar "con los mafiosos y con los violentos".