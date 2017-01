Otra "pifiada" de una periodista

Sandra Borghi en un tramo del programa Nosotros a la Mañana entrevistó a Mar Tarrés, ferviente defensora de los cuerpos "reales" que distan del 90-60-90 de las modelos. Y en otra situación que la muestra en un rol de desubicada total, la periodista confundió el motivo de la campaña y casi la acusa a Tarrés de hacer apología a la obesidad.



Anteriormente, Mar Tarrés había dicho "a mí particularmente me gustan los concursos de belleza, no hay que eliminarlos. Lo que hay que sacar es el estereotipo del cuerpo 90-60-90, del cuerpo perfecto de modelos que solo está en las revistas que en la vida real no existen",



En su afán de ser "más papista que el Papa", Borghi la interrumpió expresando "quiero ser sincera: ojo que muy flaca es anorexia, y muy gorda es obesidad. Tampoco nos vayamos para el otro lado, quiero ser justa y decir que la obesidad es una enfermedad. Entonces, tampoco promovamos esto de 'salgamos la gorditas a levantar la bandera de la belleza'. Ojo que la obesidad también mata y enferma, ni una cosa ni la otra".



NO ENTENDIO NADA



Recuerda hoy Diario Registrado que Sandra Borghi nunca entendió que lejos de promover la obesidad, a la cual se la considera una enfermedad, lo que se buscaba es crear un marco para que la sociedad acepte cuerpos más reales y no solo el estereotipo de las modelos altas y flacas.