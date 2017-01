"Tenemos cloacas, pero estamos mal"

"En el título de tapa del diario dicen que está grave la situación sanitaria de los barrios que no tienen cloacas, y debe ser así nomás porque aquí en el barrio Amancay, que sí tenemos cloacas, estamos viviendo algo parecido. Es terrible, las cloacas en vez de llevarse los líquidos los tiran hacia arriba, porque están colapsadas". La frase encomillada corresponde a una vecina del referido barrio, que vive en Lincoln 2016 esquina Larrea, quien contó el muy complicado momento que están afrontando, y que se reiterada cada vez que hay una lluvia de cierta importancia, ya que las cloacas no funcionan.

Nos decía que muchos vecinos desaprensivos del barrio conectaron los desagües pluviales a las cloacas, y por lo tanto, el agua en lugar de ir a la calle y luego escurrirse, va al sistema cloacal y por lo tanto el gran caudal de agua lo hace colapsar, siendo por eso que no resisten las tapas de cloacas en la calle y además, lo peor todavía, se nos inundan las viviendas porque la cloaca en vez de llevar trae líquidos. "Eso es lo que ocurre en mi casa y en las de otros vecinos", sostuvo.

Comentó también que se hicieron los correspondientes reclamos a ASSA, vinieron,recorrieron y efectivamente coincidieron con eso de la conexión de desagües pluviales al sistema, que no resiste, pero la solución no aparece y seguimos estando igual cada vez que llueve.

"Pedimos ayuda al diario, porque ya no sabemos a quién dirigirnos. Tal vez haciéndolo público se ocupen y vengan para anular todas esas conexiones clandestinas que vuelcan el agua de lluvia en el sistema cloacal". Algo que no favorece a nadie y que en cambio perjudica a muchos".