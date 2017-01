Los tambos tendrán una pérdida de 256 millones Locales 10/01/2017 Redacción Tales explotaciones afectadas son 869, en tanto se hizo nueva evaluación por la pérdida agrícola, que ahora se eleva a 764 millones de dólares.

Ampliar FOTO ARCHIVO TAMBOS. Se pierden 1,5 millón de litros por día.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, encabezó ayer lunes una reunión de la Junta Provincial de Protección Civil de Santa Fe, convocada por el Ejecutivo para evaluar el estado de situación en el territorio tras las intensas lluvias. Entre los temas analizados durante el encuentro, desarrollado en el salón Protocolar de la Casa Gris, se destacan las pérdidas para los sectores lácteos, agrícolas y ganaderos: “los tamberos perderán más de 256 millones de pesos, con 869 tambos que no podrán trabajar durante un mes; y en el sector agrícola (soja, girasol y maíz) se estima que rondará los 764 millones de dólares”.

Para hacer frente, el Estado santafesino plantea poner herramientas y recursos de asistencia directa, con líneas de financiamiento formales y no formales, directas e indirectas, pero señalan que la situación amerita un plan de salvataje provincial y nacional.

También estuvieron presentes los titulares de las carteras de Educación, Salud, Seguridad, Infraestructura y Desarrollo Social; de Protección Civil; y de las Fuerzas provinciales y Federales que trabajan en el territorio, Bomberos Voluntarios y el Instituto Nacional del Agua, entre otros.



LINEAS DE ACCION

“Hicimos una evaluación hídrica por las lluvias que venimos padeciendo hace unas semanas y trazamos líneas de acción directa para analizar la atención y dar respuestas”, dijo Farías al abrir la conferencia de prensa que se realizó en la sala auditorio de la Casa de Gobierno.

Luego, el ministro de Gobierno señaló que “para este mes de enero se esperan que se repitan episodios hídricos por lluvia” e indicó que “la altura de los ríos no tendría grandes modificaciones, según datos suministrados por el Instituto Nacional del Agua (INA), por lo que en un principio no sería un inconveniente, salvo algunos anegamientos que hemos visto con el río Salado pero que esperamos que, con la baja registrada en las últimas horas se supere”.

Farías valoró los aportes recibidos por la Nación para disminuir la situación que vive la provincia, donde se registraron fuertes lluvias desde abril de 2016 hasta el presente: “Hemos recibido 55 millones de pesos para ayuda a los productores el año pasado, y también 25 millones de pesos para la atención directa de la emergencia para el área de Protección Civil, y 5,5 millones de pesos a Desarrollo Social, junto a otros bienes materiales que también se están recibiendo este año”.

También se refirió a que van a seguir solicitando asistencia a la Nación: “Creemos que hay una responsabilidad compartida en la atención de la emergencia y en la realización de obras a mediano y largo plazo” y remarcó “la necesidad que tiene la provincia de recibir los fondos (deuda de coparticipación), que ya tiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia y que van a ser destinados para obras de infraestructura”.

Estuvieron presentes en el encuentro los ministros de la Producción, Luis Contigiani y de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el secretario de Defensa Civil, Marcos Escajadillo; en representación del Ejército, el coronel Luis María Garro y Marcos Ferrero de la Cruz Roja filial Santa Fe; entre otros.



256 MILLONES EN

EL SECTOR LACTEO

En la oportunidad, el ministro de la Producción reconoció que “el balance en términos de la afectación productiva es muy duro, sobre todo para el sector lácteo”, y graficó que “en los seis departamentos damnificados, con Castellanos a la cabeza, sobre 3.500 tambos que hay en la zona, 869 fueron afectados, con una estimación de pérdida de 1.500.000 de litros de leche/día, que llevado a los próximos 30 días, que es el cálculo mínimo que analizamos como de afectación segura, estamos hablando de una pérdida de 45.000.000 millones de litros de leche/día, que representan unos 256.000.000 de pesos. Esto sin cuantificar los daños en infraestructura y caminos”.

“La situación es desoladora”, dijo Contigiani, quien recordó que “estos tamberos recibieron dos golpes en menos de un año” (en referencia a las lluvias de abril pasado). En este sentido adelantó que “se prorrogaron los plazos de los decretos de 2016, lo que le permitirá a unos 7.500 productores agropecuarios que ya tienen certificado de emergencia (un 20%) y desastre (un 80%) vencido el 31 de diciembre, poder continuar con los mismos en condición de validez, para que no tengan que realizar nuevamente el trámite. Mientras, quienes no tenían este certificado, ahora tendrán la posibilidad de tramitarlo por un plazo de 180 días”.

El funcionario aclaró que estas cifras “están compuestas por datos oficiales y privados, y se suman a las pérdidas por la emergencia del año pasado de 2.500 millones de dólares. Además, recordó que “la provincia invirtió en caminos, en ayuda a productores y demás, mucho más de lo que recibimos del gobierno federal”.



PERDIDAS EN EL

SECTOR AGRICOLA

“También hay afectaciones muy importantes en la cuenca agrícola”, dijo el ministro, quien comentó que en la zona perjudicada por las lluvias “hay un área cultivada de 2.300.000 hectáreas, con soja, girasol y maíz, y de esa superficie hay 948.000 hectáreas afectadas” (324.000 hectáreas de soja de primera, 316.000 hectáreas de soja de segunda, 80.500 hectáreas de girasol, y 228.000 hectáreas de maíz).“Aquí la afectación puede ir evolucionando en pérdidas totales, rindes moderados o rindes malos –explicó Contigiani–. Nosotros hicimos un mix entre rindes bajos, muy malos y posibles pérdidas totales, y nos da una pérdida de 764.000.000 de dólares”, e insistió en que este es “un dato preliminar”.



ANEGAMIENTOS

Y EVACUADOS

A su turno, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, recordó que “prácticamente, desde el 25 de diciembre que venimos con intensas lluvias en el centro y sur de la provincia” y agregó que “en determinados departamentos estas lluvias han superado los 400 milímetros en muy poco tiempo”, lo que ha causado que “en algunos lugares se hayan afectado viviendas y parte de la infraestructura vial.

En cuanto a la situación de evacuados y autoevacuados en la provincia, señaló que “por la dinámica de escurrimiento que tiene cada una de las localidades, con lluvias que se presentaron arriba de 60 u 80 milímetros en una hora, se produjo anegamientos dentro de las viviendas, pero en general el escurrimiento se logra en pocas horas”.

Al referirse a la localidad de Alejandra donde cayeron 250 y 300 milímetros, Escajadillo contó que “estuvimos con el presidente comunal y observamos que los vecinos se autoevacuaron, se trasladaron a sitios que presentan condiciones más seguras quedando en el domicilio algún integrante del grupo familiar para cuidar sus cosas”.

También explicó que en Arroyo Seco, en Ramona, en Empalme Villa Constitución y otros puntos de la provincia “tuvimos unos 100 evacuados, pero que el rápido escurrimiento de las aguas hizo que regresaran a sus domicilios a los pocos días”.



CONTROL SANITARIO

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que afectan a la provincia, el secretario de Protección Civil sostuvo que “se está trabajando muy fuerte en el regreso a casa a través de Desarrollo Social, con elementos de limpieza y todo lo que hace a la protección en su uso a fin de evitar inconvenientes sanitarios”. En cuanto a las cuestiones epidemiológicas, Escajadillo precisó que “todos los medicamentos para el tratamiento (y las medidas preventivas) de las patologías que pueda traer como consecuencia el temporal, incluso sueros antiofídicos, se tienen en provisión en distintos lugares que el Ministerio de Salud ha fijado como centros de almacenamiento para su distribución”.