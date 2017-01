San Luis: tornado asustó pero no hubo víctimas

Comenzó cerca de las 14 y duró 20 minutos en Tilisarao y Renca; según los bomberos, no se registraron daños materiales.

SAN LUIS. - Un tornado creó pánico en los habitantes de Tilisarao y Renca, pero no pasó del susto. Duró unos 20 minutos y comenzó a alzarse cerca de las 14 horas de ayer.

El fenómeno se formó en un campo ubicado a unos nueve kilómetros de Tilisarao y a uno de Renca. Bomberos Voluntarios de Tilisarao reportaron que no hubo heridos ni daños materiales.

Gonzalo Pérez, suboficial del cuartel, comentó que estaba por hacerse cargo de la guardia cuando inició el descontrol de los vecinos. “Se vio claro desde la ciudad como comenzó a formarse un cono. La gente comenzó a gritar en la calle y a tocar bocinas. No paso nada pero el miedo generó eso. Cuando se hizo más grande, fue un cono inmenso que arrastraba agua y pasto”, explicó.

El cuartel hizo sonar las sirenas y formó al personal por cualquier suceso. De inmediato comenzaron con la guardia de control, en la que llamaron entre otros organismo para reportar lo que pasó.

“Desde la torre de nuestro edificio podemos ver para la zona de San Martín y Las Chacras y se ve una tormenta oscura y grande”, finalizó el rescatista.

Más cerca del lugar de los hechos, Leonardo Ferreyra, oficial de los Bomberos Voluntarios de Renca, detalló que el tornado se formó en una zona rural en la que hay una estancia y algunas casitas. “Cerca de las 14 miramos al cielo: había varias nubes, empezaron a dar vueltas y muy rápido se formó un cuerno. Pero el fuerte viento se levantó, de lo contrario habría ido hacia Tilisarao”, dijo.

Ferreyra explicó que el fenómeno se produjo sobre campos sembrados. “Primero llamamos y después recorrimos la zona, las pocas personas que viven en el sector están bien. Tampoco hay daños materiales”, informó el bombero.

