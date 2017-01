"Yo ya cumplí mi condena", dijo Prellezo Policiales 10/01/2017 Redacción Además aseguró que "pagué mi deuda con la sociedad", dijo el condenado por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Ampliar DETENIDO. Gustavo Prellezo recibió la pena de reclusión perpetua pero ahora saldrá libre.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El exsubcomisario de Pinamar Gustavo Prellezo, condenado por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, aseguró que él ya cumplió la pena que le impuso la Justicia y pagó su "deuda con la sociedad", luego de que la Cámara de Apelaciones de Dolores le otorgó la libertad condicional. "Yo ya cumplí mi pena", dijo Prellezo en una carta que le envió a un amigo, en la que se refiere a la nueva situación procesal, luego de casi dos décadas en prisión.

"Fui condenado a la pena máxima y dentro de la pena máxima a la más rigurosa, que es reclusión perpetua, porque no tiene 2 por 1. 'Los horneros' o (Gregorio) Ríos (jefe de custodia del extinto empresario Alfredo Yabrán) fueron condenados a prisión perpetua y gozaron del 2 por 1, eso quiere decir que se fueron con la mitad de lo que cumplí yo", indicó el ex efectivo bonaerense.

Prellezo, según dijo él mismo, ya pasó "ininterrumpidamente" 19 años y 9 meses de prisión y "esos cuatro meses que faltan para los 20 fueron descontados por artículo 140 de la ley 24.660 que es una Ley Nacional que se aplica a los presos de todo el país que estudian estando detenidos, no veo por qué no me la iban a aplicar a mí". "Se me condenó por la comisión de un delito, cumplí el máximo de la condena detenido, porque los últimos años los cumplí con arresto domiciliario por razones de salud, pero estar en la casa no es libertad, como dicen cárcel de oro, pero cárcel al fin", expresó.

En ese sentido, Prellezo aclaró que "no me cuidaba el Servicio Penitenciario Bonaerense, no me alimentaba el Servicio Penitenciario, no estaba en una celda, pero estaba preso en mi casa, no podía ir ni al kiosco de la esquina, sí es verdad que salía pero siempre con permiso al médico". "Como dice la ley, cumpliendo la pena pagué mi deuda con la sociedad. No se me puede exigir más legalmente, en Argentina no todos cumplen sus penas", concluyó.