Izaguirre, otro delantero que se sumará a BH

Para el miércoles se espera la llegada de otra incorporación en Ben Hur. Se trata de Emir Izaguirre, un delantero o media punta que tuvo formación en Colón de Santa Fe hasta la división Reserva y que viene de vestir los colores de Viale F.C., localidad de donde es origen, en el torneo Federal B.

En el pasado semestre, Izaguirre convirtió 7 goles con el elenco entrerriano. En Colón no pudo llegar al plantel de primera, pero en otras divisiones le fue bien. En 2014 fue goleador de la Liga Santafesina con 33 tantos.

Izaguirre se suma para la Copa Argentina, lo mismo que el volante Daniel Gonzalez y que el atacante Ezequiel Ocampo.



MATIAS GONZALEZ NO JUGARA EN CHILE

El santafesino Matías González finalmente no jugará en la segunda división del fútbol chileno. Ayer se confirmó que el jugador no llegará a Unión La Calera de Chile, que ya lo había anunciado oficialmente en los días previos como nuevo refuerzo, por decisión personal.

De todos modos, la intención del futbolista es buscar alguna otra posibilidad, ya sea en el fútbol argentino como en el exterior. Mientras tanto, no se descarta que regrese a seguir entrenando en Ben Hur.