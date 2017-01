El intendente estuvo dos veces en la puerta Policiales 10/01/2017 Redacción FIESTA ELECTRONICA TRAGICA

El ex intendente de Arroyo Seco Darío Gres, actual director de Areas Metropolitanas del gobierno de Miguel Lifschitz, acusó al actual jefe comunal de esa localidad, Nizar Esper, de "haber estado personalmente en la puerta de (el boliche) Punta Stage dos veces" durante la madrugada del 1 de enero "ayudando a controlar el acceso y el operativo municipal desplegado".

Después de la fiesta electrónica que se hizo en el sitio, prohibida por decreto en esa ciudad, fallecieron dos jóvenes por presunta ingesta de éxtasis. Ahora, la denuncia de Gres apunta a que su sucesor "reconoció" haber estado en el lugar, por lo que no puede aducir ignorancia sobre lo que estaba ocurriendo. "Si fuera cierto que desconocía que se haría el evento electrónico, pero a su vez estuvo presente colaborando en la organización, la pregunta es por qué no lo clausuró de oficio in situ", ya que "tenía todas la facultades para hacerlo", afirmó el funcionario.

Desde la Intendencia prometieron responder a Gres "oportunamente por la vía que corresponda" y contraatacaron recordando que el ex jefe comunal "dejó a la ciudad en bancarrota". Gres se refirió así a las declaraciones que Esper hizo la semana pasada a Radio Extremo, de Arroyo Seco, donde admitió haber estado "dos veces" en el ingreso de la fiesta junto a su esposa.