Recomendaciones ante tormentas

No salir a la calle si se puede evitarlo. No guarecerse debajo de árboles, carteles o toldos. Precauciones al conducir automóviles.

Desde el municipio se brinda a la ciudadanía una serie de recomendaciones frente al alerta meteorológico por tormentas y vientos fuertes que rige nuevamente para nuestra ciudad.

Es importante que, de ser necesario, los llamados de emergencia se realicen en la Guardia Urbana Rafaela (GUR) llamando al 105 (línea gratuita), o bien a los números 442187, 442190, 441910. La GUR es el Centro de Operaciones de Emergencia. Allí atiende, toma nota y deriva cada reclamo, personal especializado durante las 24 horas. Por tal motivo se solicita que se realice el pedido a estos números telefónicos puestos a disposición para atender la emergencia.

Se recomienda, en lo posible, permanecer en casa y evitar la circulación innecesaria de vehículos y personas. Si sucede que la tormenta sorprende en plena calle, buscar siempre algún lugar físico de resguardo adecuado. No es aconsejable repararse debajo de árboles, toldos, carteles, marquesinas u otras instalaciones sujetas a edificios; ni transitar a pie ni con ningún vehículo por calles inundadas. Si es necesario transitar por la calle, prestar mucha atención a los alrededores: cables caídos, ramas y otros objetos proyectados por el viento.

Si se circula en algún vehículo, tener en cuenta las siguientes precauciones: en primer lugar, mantenerlo en condiciones óptimas. Al subir al vehículo para comenzar a conducir, sus zapatos estarán mojados y podrán resbalar de los pedales, recuerden limpiar bien la suela en las alfombrillas del coche antes de arrancar el motor.

También se debe considerar que se va a tardar más tiempo en llegar a destino, por eso se debe salir antes y no apurarse. No se debe olvidar que las distancias de frenado y la capacidad de maniobra se reducen considerablemente. Se sugiere mantener siempre la distancia reglamentaria con el vehículo que lo precede porque frenar en una arteria mojada lleva el triple de tiempo que en una seca. Es importante evitar el frenado de manera brusca ya que puede ocasionar un bloqueo de las ruedas.

Es importante conducir con las luces bajas encendidas. Asimismo deben tenerse en cuenta fenómenos como el aquaplaning, que se produce cuando se acumula agua delante de los neumáticos a un ritmo mayor del que necesita el peso del coche para desplazarla. La presión del agua hace que el coche se levante y derrape sobre una fina capa de agua entre los neumáticos y el pavimento. Se aconseja reducir la marcha cuando conduzcan en carreteras mojadas y evitar los charcos. Deben ir levantando el pie del acelerador hasta que el coche reduzca la velocidad y pueda sentir de nuevo la carretera. Si necesitan frenar, háganlo con cuidado, bombeando ligeramente. Además, se debe conservar una distancia prudencial respecto del vehículo que se tiene adelante, evitar las maniobras bruscas, mantener la visibilidad adecuada en el parabrisas, luneta y ventanillas, llevar las luces bajas encendidas.