Tránsito: "Hay personas que no le importa nada"

"Hay un grupo de gente, no sé cuánto es en porcentaje, un 15 o 20 por ciento de la población, a la que no le importa nada. No le importan las campañas, no le importa usar el casco, no le importa que le pongan una multa, no le importa que le quites la moto, no le importa nada". La frase fue pronunciada por el intendente Luis Castellano, como parte de un reportaje realizado por Rafaela Noticias y publicado en su portal, al aludir a la situación del tránsito en la ciudad.