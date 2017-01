CARTA DE LECTORES

Sr. Intendente de Rafaela, Arquitecto Luis Castellano: De mi consideración:



Hay dos añosos árboles al frente de mi casa que a veces trato de ignorar pero la lógica me lo impide. Uno de ellos fue arrancado semi de cuajo durante la tormenta del 2 de enero de 2017. Levantó parte de la vereda y con ella dos caños de desagote que lucen mirando al cielo desde entonces. Además la copa cayó hacia mi casa y está sostenida por los cables de alta tensión. Peligroso, verdad? La caja de Aguas Provinciales quedó aplastada y la calle se convirtió en riacho que termina en lago artificial en Intendente Giménez y Belgrano. Por supuesto, criadero de mosquitos, posibles transmisores de dengue. Y Los cables de teléfono están en el suelo y mi teléfono de adorno. Llamé inmediatamente a todas las instituciones y/o empresas correspondientes. Ninguna respondió. Alguna manifestó después que están en emergencia. Agradecí el dato.

No desconozco que hubo y sigue habiendo situaciones tan graves como las de las familias a las que se les voló el techo y hay que establecer un orden de prioridades en el que ellos ocupen el primer lugar, pero luego el orden sigue y por supuesto se impone el que establece la autoridad competente. Yo lo acato pero no me convence porque me parece prioritario un problema de cables de alta tensión y de criadero de mosquitos frente a la necesidad de levantar hojas y ramas de las veredas.

Hay otro árbol al frente de mi casa cuyas raíces rompieron la vereda y la levantaron con el consiguiente riesgo para los transeúntes, Además es evidente que se meten entre los cimientos de mi casa porque la pared está resquebrajada. La copa ocupa una gran porción del techo y supongo que no necesito explicarle a Ud. que allí hay canaletas que se tapan de hojas y ramas y que las canaletas tapadas no desagotan y que^entonces los techos se arruinan y se filtra el agua.

Tengo muy claro que la función que debe cumplir el Estado Nacional, Provincial y Municipal se puede resumir en el cuidado y protección del ciudadano.

Yo no solamente no me siento protegida por el Estado Municipal. Me siento agredida por él. Porque el arbolado del espacio público ocupa y destruye el espacio privado y pone en riesgo la vida, la salud y los bienes de los rafaelinos. Las tormentas del verano se encargan de la poda y de sacar los árboles más viejos y descuidados. El problema es que lo hacen demasiado rápido. En minutos solucionan todo y entramos en emergencia .

El pueblo es manso y a veces tiene algo de manada, pero la historia es maestra de la vida y hay mucho que aprender de ella.

Como ciudadana hago uso del derecho constitucional de peticionar a las autoridades y le pido a Ud. lo siguiente:

1º: Ordene a quien corresponda retirar del espacio público el árbol que la tormenta arrancó casi de cuajo en calle Intendente Giménez 51 de esta ciudad, lo mismo que las ramas que ordené cortar atendiendo personalmente una urgencia para mantener en lo posible la segunda de la casa que es el hogar de mi familia y mío propio.

2º; Arbitre las medidas necesarias para que el arbolado público no ponga en riesgo la vida, la salud y las propiedades de los rafaelinos.

Saludo a Ud. atte.



Olinda Pfeiffer