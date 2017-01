Final con polémica en la Vuelta del Sol

El Giro del Sol de San Juan, antesala de la Vuelta a dicha provincia, tuvo un final tan inesperado como polémico. En la cuarta y última etapa, la caída sufrida por Laureano Rosas (SAT – Bragado Cicles) cuando peleaba mano a mano con quien sería finalmente el ganador de la general, Ricardo Escuela (Virgen de Fátima), en circunstancias que fueron analizadas por las autoridades, motivó el retiro del equipo del SAT que integra el rafaelino Mauro Agostini, a excepción de Román Mastrángelo que completó la competencia.

“Somos gente grande. Ricardo Escuela sabrá bien lo que hizo esta tarde. Simplemente pensemos que hacemos un deporte, esto no es una batalla campal para lastimar a cualquier corredor”. Y aconsejó a sus colegas que “disfruten del deporte que practican si en verdad les gusta como dicen”, escribió Rosas en las redes sociales. Para finalizar asegurando que no guarda rencor y aclarando: “Yo ya me siento consagrado al menos en mi país. No necesito ganar ninguna carrera más y si la gano lo haré a fuerza de piernas, entrenamientos y dedicación”.

La etapa final fue ganada por Gerardo Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito, seguido por sus compañeros Héctor Lucero y José Rivera.

La general quedó para Ricardo Escuela (Virgen de Fátima) en 11h55m26s, 2) Gerardo Tivani (Pocito) a 5s, 3) Josué Moyano (Pocito), 4) Mauro Richeze (Virgen de Fátima) y 5) Javier Gastón (SEP San Juan).