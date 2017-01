Retiro de Prigioni

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El base cordobés Pablo Prigioni anunció ayer su retiro del básquet profesional con una carta en las redes sociales en la que consideró que "ha llegado el momento". Prigioni, de 39 años, actualmente jugador del Baskonia de la Liga ACB de España, dijo: "mi cabeza y mi cuerpo están completamente de acuerdo en que es el momento. Me retiro de la competencia profesional de Basketball. Como dice una canción en Argentina 'Todo concluye al fin, todo tiene un final, todo termina'".

El jugador nacido en Río Tercero (Córdoba) jugó en tres equipos en la poderosa NBA -Nets, Houston Rockets, y Los Angeles Clippers-, además de haber sido medalla de bronce con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. "Ni mi cuerpo, ni mi mente tienen ya la fortaleza que yo como competidor le exijo para competir al más alto nivel. Jamás pensé que ambos me pudieran llevar tan lejos y tan alto. He superado límites que jamás había imaginado", afirmó.

Asimismo calificó como "un camino maravilloso" su carrera en el básquetbol profesional "con tantas cosas infinitamente buenas, que tapan en absoluto los malos momentos que también te hace pasar este precioso deporte". Prigioni debutó en el año 94 en el Club Social Ramallo, y luego pasó por Belgrano de San Nicolás y Obras Sanitarias, y con la Selección argentina ganó la medalla de oro de FIBA Diamond Gold 2008, que se jugó en Nankin, China.

En la Liga ACB de España jugó en Fuenlabrada, Alicante, Tau Cerámica, fue campeón en el 2008 de la liga, y ganó 3 Copas del Rey y 4 Supercopas, además de Real Madrid y Baskonia.

También tuvo tiempo de dedicarle unas palabras a la Selección argentina "por haberme hecho vivir momentos únicos e irrepetibles junto a los jugadores más increíbles que ha dado nuestro país".