No hay conflicto de intereses

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Consultamos al intendente Toselli acerca de la posibilidad de generación de un conflicto de intereses en la figura del subsecretario de Reforma del Estado quien a su vez es el Secretario General del SOEM- en definitiva el representante de los trabajadores-

El titular del gobierno local puso de manifiesto que "para mí es una ventaja, no hay incompatibilidad técnica y él tiene la suficiente experiencia para que ese tipo de choque de intereses no se generen. En realidad nunca va a haber choque de intereses porque nosotros no queremos atentar contra ningún derecho de los trabajadores, todo lo contrario, y él lo que hace es defender los intereses de los derechos de los trabajadores y nosotros también, entonces trataremos juntos ir logrando las transformaciones y que estas sean acompañadas por el personal, ese es el criterio, esa es la idea. Si tuviésemos que salvar algunas situaciones estamos preparados para dialogar y resolverlas juntos, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, un vínculo que hace que exista confianza