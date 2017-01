Crear a partir de la obra de Gyula Kosice Sociales 10/01/2017 Redacción En el C3 se dará el taller “Arte al agua” inspirado en el artista argentino. Dirigido a chicos de 6 a 12 años y a cargo del cineasta Gabriel Saie, se ofrecerá todos los jueves de enero a las 18 horas con inscripción previa.

Una actividad que se destacará este verano en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) será el taller “Arte al agua”, inspirado en el artista argentino Gyula Kosice, pionero en el uso de tecnología en sus esculturas de acrílico que combinan agua, luz y movimiento. El taller, dirigido a chicos de 6 a 12 años y a cargo del realizador audiovisual Gabriel Saie, buscará jugar con los elementos característicos de la obra de Kosice para crear sus propias piezas. Se realizará todos los jueves de enero a las 18 horas, con inscripción previa hasta el 11 del mes corriente: contacto@ccciencia.gob.ar

No es casual que Gabriel Saie sea quien dicte el taller ya que fue el director de la película "Kosice Hidroespacial", retrato de la vida y obra del artista de vanguardia que se proyectó el año pasado en el C3 en el marco del ciclo Pantalla Científica: “La primera vez que vi una obra de Gyula me llamó mucho la atención. Era una obra hidrocinética que estaba en la planta baja del Museo Nacional de Bellas Artes rodeada de cuadros. Claramente esa obra con agua, luz y movimiento proponía un lenguaje diferente. Esa fue mi primera aproximación”. Tiempo después caminando por el barrio de Almagro encontró el Museo Kosice y al ver sus obras supo que eran del mismo autor. Pero fue recién después de una visita guiada en ese museo que se acercó y le propuso hacer un documental sobre su vida y obra.



La obra de Kosice, vital como el agua

Desde el principio Gabriel tuvo la idea de hacer un retrato audiovisual mostrando los elementos formales de la obra de Kosice pero también representar su figura para lo cual buscó que el espectador sienta el agua en el cuerpo a partir de las oscilaciones de la luz y las burbujas que suben características de su obra.

“Agradezco el diálogo con un grande y los obstáculos que me ofreció, que reafirmaron mi convencimiento en el arte como forma de vida. Sobre todo la creencia en la poesía como fundamento de un arte creador”, reflexionó Gabriel sobre el artista que falleció el 25 de mayo del año pasado y recordó el mensaje que dejó para el año 2082: “A los artistas creadores de todas las disciplinas y otras mitologías a inventar, mi saludo y afecto están con ustedes, prófugo de una gota de luz y de agua para reaparecer en las aguas primordiales de la existencia”.



Kosice para chicos

El arte tecnológico surge alrededor del año 1920, al incluir movimiento en la escultura y materiales nuevos en el arte (acrílico, luces, mecanismos) que vienen de la industria. En este sentido, el taller tratará de acercar a los chicos a una visión del arte "no tradicional" que, paradójicamente, está mucho más cerca del mundo que ellos experimentan todos los días con los dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, plantea la idea de que con elementos muy simples y comúnmente descartables como botellas, bidones y CDs fallados también se puede crear obras.

La propuesta buscará jugar con las ideas y los elementos provenientes de las obras de Kosice que más les atraiga a los chicos para llegar a una versión propia. “La idea del primer encuentro es expandir la imaginación a través de dibujos, textos y prototipos para pensar cómo hacemos las obras”, expresó Gabriel y siguió “en el segundo encuentro a partir de los bocetos vamos a realizar las obras con materiales reciclados que lleven los participantes y elementos de electricidad provistos por el taller. Nos vamos a basar en la tríada propuesta por Kosice para sus esculturas hidrocinéticas: agua, luz y movimiento”. En el tercer encuentro filmarán las obras planteando una propuesta audiovisual donde también aparezcan los participantes jugando en el C3 con las obras. Al término del taller podrán llevarse a sus casas las obras de arte y tecnología con su registro en video.

“Como diseñador audiovisual considero que mi trabajo consiste en trazar un puente entre la ciencia y el arte. Sobre todo difundir que el pensamiento creativo y la imaginación son la base que sustenta todo y permite las innovaciones, los descubrimientos”, enunció Gabriel.



Para tener en cuenta en el taller, según Gabriel Saie:

-Expandir la idea de escultura tradicional a partir de dos o todos los elementos de la tríada de las obras hidrocinéticas de Kosice (agua, luz y movimiento)

-Desarrollar la visión y buscar la síntesis

-Es importante el pasaje de la idea a la realización y cómo a partir de las características propias de cada material aparecen nuevas ideas

-Jugando y probando opciones se avanza en la construcción

-Cómo se ubica la obra en el espacio por sus características y cómo interactúan



El Centro Cultural de la Ciencia permanece abierto los viernes, sábados y domingos, de 13 a 19:30 horas. Polo Científico Tecnológico - Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. En enero y febrero se extiende el horario de jueves a domingos de 14 a 20 horas.

Para conocer todas las actividades que se desarrollan en el C3 consultá el sitio web o en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube.





Sobre los artistas

Gyula Kosice (1924-2016): Es un artista argentino, precursor en el uso de la tecnología en el arte. Fue uno de los primeros en realizar volúmenes con luces de neón. Su aporte fundamental al arte del siglo XX son sus esculturas de acrílico con agua, luz y movimiento.



Gabriel Saie: Se graduó de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Dirección de Cine y TV en TEBA. En 2013 realizó su primer largometraje como director "Kosice Hidroespacial", retrato de la vida y obra del artista de vanguardia que fue exhibido en BAFICI 2016, en la Cancillería Argentina, en el CC San Martín y en el C3. "Cuerpo de agua" es una versión expandida en formato video-arte de la película que fue instalada en el Centro Cultural Recoleta.

