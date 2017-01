Se puso en marcha en el gimnasio

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- A mal tiempo buena cara. Ben Hur arrancó el ciclo 2017 entrenando en el Coliseo del Sur, debido a la fuerte lluvia que cayó ayer por la tarde sobre nuestra ciudad y que, además, hay agua acumulada en las canchas del predio debido a la intensidad de los temporales que venimos padeciendo los rafaelinos.

Sin la presencia del técnico Gustavo Barraza, que estará retomando sus funciones la semana venidera, Gustavo Kestler estuvo al frente del grupo con la colaboración de Adrián Acosta, uno de los entrenadores de divisiones inferiores. El preparador físico César Bessone, luego de una charla en el gimnasio, dispuso realizar algunos movimientos para entrar en calor y luego un fútbol reducido.

El grupo estuvo compuesto por 27 jugadores, aunque varios de ellos juveniles ya que fueron promovidos a entrenar con el plantel mayor y otros de quinta división que se van sumando. Como se preveía no estuvo Luciano Kummer, quien está con expectativas de incorporarse a Independiente de Neuquén (Federal A) y fue la ausencia relevante entre los valores propios. El marcador central tiene previsto viajar hoy a la Patagonia para definir algunos detalles, pero aún está de por medio el acuerdo entre clubes. De concretarse el vínculo sería por cuatro meses, hasta la finalización del certamen.

De los jugadores que no pertenecen a BH, las presencias y ausencias fueron las mencionadas en estos días. Recordemos que Sergio Rodríguez jugará en Defensores de Pronunciamiento, habrá que ver lo que pasa con Matías González tras no quedar en Chile (ver aparte), mientras que no seguirán Nicolás Monje, Santiago Autino (se retiró), Ezequiel Medrán y Jonathan López.

En cuanto a las incorporaciones, se lo vio al volante Daniel González (ex Libertad de Sunchales y Las Palmas de Córdoba), pero no al atacante Ezequiel Ocampo (ex Argentino Peñarol de Córdoba y Atlético San Jorge), que podría sumarse este martes. El miércoles llegaría Emir Izaguirre (ver aparte).

Entre los valores que estarán entrenando a prueba puede citarse a Gastón Pianetti, hermano de Leonel que ya forma parte del plantel, y el ex 9 de Julio, Peñarol y Ramona, Gabriel Acastello.



¿HABRA POSTERGACION?

Por diferentes motivos, entre ellos los temporales que están afectando a nuestra ciudad, Rosario y la provincia en general, y también por la situación de incertidumbre que se vive en la conducción del fútbol argentino, no se descarta la posibilidad que los primeros partidos de Copa Argentina sean postergados algunos días.

De darse esta circunstancia, le vendría bien a Ben Hur para poder tener un poco más de rodaje en lo futbolístico. Las fechas para los duelos frente a Tiro Federal son las del 21 o 22 de este mes para el encuentro de ida en Rafaela, y el 28 en Rosario.