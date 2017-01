Se afianzan Peterhansel y Sunderland

El francés Stephane Peterhansel (Peugeot) y el inglés Sam Sunderland (KTM) afianzaron sus lideratos en autos y motos este lunes en la séptima etapa del rally Dakar 2017, entre La Paz y Uyuni, un trazado modificado y recortado como consecuencia de las lluvias que afectan a Bolivia desde el pasado viernes.

Los tramos de enlace también fueron rectificados y constaron de 640 km repartidos en dos zonas de 400 y 240. En total, los pilotos recorrieron 801 km hasta Uyuni, casi 200 km más de los previstos inicialmente.

Míster Dakar cubrió los 161 km de especial -originalmente estaban pautados 322- con un tiempo de 1 hora, 54 minutos, 8 segundos, seguido por su compañero de equipo y compatriota Sébastien Loeb, a 48 segundos, y el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), a 3:33. "No ha sido una etapa fácil, con mucha navegación. Había algunos lugares algo blandos, no grandes dunas, pero en altitud tampoco tenemos la misma potencia", aseguró Peterhansel, ganador de seis títulos en autos (2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016) e igual número en motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998).

Peter, que se impuso en la tercera etapa con final en San Salvador de Jujuy, Argentina, lidera la clasificación general con 1:57 sobre Loeb y 11:07 sobra el español Nani Roma (Toyota). "Vamos por todo lo que podamos conseguir. Luego ya haremos cuentas. Va a haber pelea, como el año pasado. Con Seb (Loeb), pero también con Cyril (Despres)que no está muy atrás. Y luego Nani sigue siendo muy rápido y se le da bien la navegación", agregó el francés. El mendocino Orlando Terranova, a bordo de un Mini, finalizó ayer en la décima posición y ocupa el séptimo puesto de la clasificación general, a 1 hora, 16 minutos y 6 segundos. En el curso de esta etapa maratón, los pilotos no podrán recibir asistencia en sus vehículos.

La segunda parte de la jornada maratón se completará este martes con la octava etapa entre Uyuni y Salta, sobre un trazado de 892 km, con 492 de especial, que significará el retorno a la Argentina del convoy, rumbo a la definición del domingo en Buenos Aires.



BRABEC, EN MOTOS

En las motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) sorprendió a todos al imponerse en la fracción, en la que Sunderland amplió su ventaja como líder de la categoría. Brabec cubrió los 161 km de especial -originalmente estaban pautados 322- con un tiempo de 2 horas, 2 minutos, 5 segundos, escoltado por su coequipero portugués Paulo Gonçalves, a 1:44, y el británico Sam Sunderland (KTM), a 4:43. La clasificación general de la categoría tiene a Sunderland en la cima, seguido por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 17:45, y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), a 22:16. "Estoy bastante contento con la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que la etapa ha sido más difícil de lo que esperaba", comentó Sunderland, ganador el pasado viernes de la quinta etapa entre las poblaciones bolivianas de Tupiza y Oruro. "Hemos tenido que hacer un pilotaje muy físico en el barro, lo cual es interesante de cara a la carrera. Es posible que haya cometido algunos errores de navegación pero no creo haber sido el único", remarcó el piloto de KTM. Diego Duplessis (KTM) es el mejor argentino clasificado, a una hora, 15 minutos y 36 segundos del puntero.

En los cuatriciclos, el ruso Sergey Karyain (Yamaha) se quedó con la etapa con un tiempo de 2 horas 32 minutos y 49 segundos, siendo escoltado por el francés Axel Dutrie (Yamaha), quien se ubicó a 2 minutos 59 segundos. La clasificación general pasó a ser liderada por Karyain, con 22 horas, 13 minutos y 25 segundos, seguido por el francés Simon Vitse (Yamaha), a 5 minutos y 16 segundos, y por Dutrie, a 5 minutos y 20 segundos. El mejor argentino sigue siendo Daniel Mazzucco (Can-Am), quien ocupa el quinto lugar a una hora, 15 minutos y 31 segundos.



VILLAGRA, TERCERO

Mientras tanto en los camiones, el argentino Federico Villagra (Iveco) finalizó tercero a poco más de 3 minutos y 37 segundos del ruso Dmitry Sotnikov (Kamaz), que se llevó la etapa. El cordobés avanzó a la quinta ubicación de la general, que es liderada por el holandés Gerard De Rooy (Iveco), con un registro de 15 horas, 52 minutos y 7 segundos. Hoy se correrá la octava etapa entre Uyuni y Salta. Los vehículos deberán afrontar un especial de 492 kilómetros. Las clasificaciones de las etapas y las generales las detallamos continuación:

Autos (7ª Etapa): 1º Peterhansel (FRA), Peugeot, 01:54:08; 2º Loeb (FRA), Peugeot, a 00:00:48; 3º De Villiers (ZAF), Toyota, a 00:03:33; 4º Hirvonen (FIN), Mini, a 00:05:03; 5º Roma (ESP), Toyota, a 00:05:32; 6º Al Qassimi (ARE), Peugeot, a 00:07:09; 7º Despres (FRA), Peugeot, a 00:09:07; 8º Al Rajhi (SAU), Mini, a 00:09:07; 9º Garafulic (CHL), Mini, a 00:10:40 y 10º Terranova (ARG), Mini, a 00:11:17.

Autos (General): 1º Peterhansel (FRA), Peugeot, 15:57:06; 2º Loeb (FRA), Peugeot, a 00:01:57; 3º Roma (ESP), Toyota, a 00:11:07; 4º Despres (FRA), Peugeot, a 00:14:01; 5º Hirvonen (FIN), Mini, a 00:47:24; 6º De Villiers (ZAF), Toyota, a 01:11:44 y 7º Terranoba (ARG), Mini, a 01:16:06.

Motos (7ª Etapa): 1º Brabec (USA), Honda, 02:02:05; 2º Goncalves (PRT), Honda, a 00:01:44; 3º Sunderland (GBR), KTM, a 00:04:43; 4º Barreda Bort (ESP), Honda, a 00:06:51 y 5º De Soultrait (FRA), Yamaha, a 00:07:10.

Motos (General): Sunderland (GBR), KTM, 17:28:53; 2º Quintanilla (CHL), Husqvarna, a 00:17:45; 3º Van Beveren (FRA), Yamaha, a 00:22:16; 4º Farres Guell (ESP), KTM, a 00:28:36 y 5º Walkner (AUT), KTM, a 00:05:00.

Quads (7ª Etapa): 1º Karyakin (RUS), Yamaha, 02:32:49; 2º Dutrie (FRA), Yamaha, a 00:02:59; 3º Casale (CHL), Yamaha, a 00:09:36; 4º Sanabria Galeano (PRY), Yamaha, a 00:13:15; 5º Vitse (FRA), Yamaha, a 00:13:30; 6º Domaszewski (ARG), Honda, a 00:21:49...8º Hansen (ARG), Honda, a 00:26:58; 9º Copetti (ARG), Yamaha, a 00:35:04...11º Mazzucco (ARG), Can-Am, a 00:36:13...y 15º Innocente (ARG), Can-Am, a 01:10:29.

Quads (General): 1º Karyakin (RUS), Yamaha, 22:13:25; 2º Vitse (FRA), Yamaha, a 00:01:30; 3º Dutrie (FRA), Yamaha, a 00:05:20; 4º Casale (CHL), Yamaha, a 00:15:58; 5º Mazzucco (ARG), Can-Am, a 01:15:31; 6º Copetti (ARG), Yamaha, a 01:48:10; 7º Hansen (ARG), Honda, a 02:04:22...y 12º Domaszewski (ARG), Honda, a 25:58:16.

Camiones (7ª Etapa): 1º Sotnikov (RUS)-Akhmadeev (RUS)-Leonov (RUS), Kamaz, 01:41:35; 2º Van Genugten (NLD)-Van Limpt (NLD)-Der Kinderen (NLD), Iveco, a 00:02:51; 3º Villagra (ARG)-Yacopini (ARG)-Torlaschi (ARG), Iveco, a 00:03:37; 4º De Rooy (NLD)-Torrallardona (ESP)-Rodewald (POL), Iveco, a 00:04:25 y 5º Viazovich (BLR)-Haranin (BLR)-Zhyhulin (BRL), MAZ, a 00:05:22.

Camiones (General): 1º De Rooy (NLD)-Torrallardona (ESP)-Rodewal (POL), Iveco, 15:52:07; 2º Sotnikov (RUS)- Akhmadeev (RUS)-Leonov (RUS), a 00:02:11; 3º Nikolaev (RUS)-Yakovlev (RUS)-Rybakov (RUS), Kamaz, a 00:05:57; 4º Mardeev (RUS)-Belyaev (RUS)-Svistunov (RUS), Kamaz, a 00:20:12 y 5º Villagra (ARG)-Yacopini (ARG), Torlaschi (ARG), Iveco, a 00:33:42 .