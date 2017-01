Bustos: “Recién ahora caigo” Deportes 10/01/2017 Martin Ferrero El delantero que proviene del Deportivo Libertad de Sunchales ya se puso la pilcha de la "Crema" y se mostró feliz. “Es una posibilidad única y hay que aprovecharla”, señaló Manuel Bustos.

Ampliar FOTO LA OPINION MANUEL BUSTOS. A los 24 años y luego de dejar en el olvido un problema en el corazón, sueña con jugar en Primera División.

Son las vueltas de la vida; las que tiene el fútbol también. Manuel Bustos, de 24 años, nacido en Vila, hizo inferiores en el club de su pueblo pero también tuvo su paso por Atlético de Rafaela, abandonó la práctica deportiva por un problema en su corazón y el año pasado volvió con todo.

“Estuve desde muy chiquito en Atlético, hice todas las inferiores acá y por un problema en el corazón, que hoy gracias a Dios ya está resuelto, es anécdota, me tuve que ir, decidí terminar la secundaria en mi pueblo, me fui a estudiar y el año pasado se dio la posibilidad de Libertad”, contó Bustos en su retorno a barrio Alberdi, y sumó: “Tenía que realizarme la operación para jugar, decidimos hacerla y hoy gracias a Dios estoy en Atlético”.



-¿Qué significa para vos volver al club?

-La verdad que es algo muy bueno, la sensación es muy linda, el grupo me recibió muy bien, los compañeros, el cuerpo técnico, utileros así que muy contento. Más que refuerzo voy a aportar mi granito de arena para el equipo, el grupo y cuando el técnico lo disponga jugar y dar lo mejor.



-A varios ya los conocés…

-Sí, es un plantel de chicos muy jóvenes, muy lindo y conozco a varios como son los casos de Oscar (Carniello) y Gabi (Gudiño, con quien fue compañero en el Dep. Libertad) pero también a Mauro (Albertengo), Nico (Canavessio) y varios que me recibieron muy bien.



-¿Cómo llegás y te venís sintiendo desde lo físico?

-Vengo sin pretemporada, a principios de 2015 tuve rotura de ligamentos, la pretemporada anterior no la pude hacer, después se dio todo lo de la operación, volví y empecé a jugar sin pretemporada.



-Se te nota muy feliz con esta posibilidad…

-Recién ahora caigo, cuando entré al vestuario, vi a mis compañeros, cuando me puse la ropa. Es una posibilidad única y hay que aprovecharla, si bien ya hace algunas semanas que se había dado todo y uno habló con varios medios no había caído hasta el día de hoy.



-Fue muy importante la llegada de Gudiño, ese salto de categorías, incluso el rendimiento que tuvo él debe aumentar las expectativas, saber que se puede…

-La llegada de Gabi (Gudiño) al club, de saltar de un Federal a Primera, es muy bueno para todos los que venimos de atrás y que los clubes miren para abajo ya que hay jugadores de muy buenas condiciones, que la tienen que remar mucho y están dos categorías más abajo, la puerta que abrió Gabriel es muy buena.



-¿Ya hablaste con el entrenador, sabés lo que pretende de vos?

-Hablé con el profe, con el Chocho, me recibieron muy bien. Y me comentaron que van a ser entrenamientos progresivos y esta semana le vamos a meter duro.



-Si tenés que describirte futbolísticamente…

-Soy un delantero de área, me caracterizo por ir a todas. También me puedo tirar atrás tranquilamente, con otro delantero, con otro 9 ya me van a ver y ojalá pueda aportar lo mejor para el equipo.