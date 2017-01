La echaron y acusó a conductora

Según Rodríguez, la excompañera de Carlos Mont, habría sido la responsable de hacerla echar del ciclo que va por Canal 9, y con mensajes en Twitter Greta no escatimó palabras para reflejar su bronca y la angustia, tras quedarse sin trabajo.



"Sí ella pidió que me echen!!!! Indudablemente le molestaba que sea profesional y aporte al programa, hay gente muy insegura, te echa y te saca del medio", lanzó la exmorocha, dolida por la situación.



"Nunca diré nombres, pero explotó mi WhatsApp de compañeros de canal 9 que me apoyan y saben toda la verdad, y lo mal que se portó ella!" , amplió. Y según la periodista, su hijo fue uno de los primeros en asombrarse con la noticia.



"¿Mamá por qué te hizo echar si era tu amiga?' Inocencia pura de un niño que educado por su mamá no conoce la maldad", reveló Greta.



Entre sus razones, quien debió reemplazar a Susana en más de una oportunidad, destacó algunos detalles previo a su despido. "Yo era el claro ejemplo, ¡no me dejaba hablar y si era primicia menos! Cuando no me dejaba hablar o me cortaba al aire eran señales que, como yo la sentía buena, pensaba que eran órdenes por cucaracha. ¡Ahora entiendo!" , comentó a sus seguidores.



Por otra parte, Greta expresó "los conductores no pagan sueldos, pero eligen a sus equipos, ella no quiso que siga y fue la explicación que me dieron, clarito".