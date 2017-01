Duro discurso contra el Presidente

Meryl Streep es una de las mejores actrices de la historia de Hollywood, y en plena celebración tras recibir, en los Globos de Oro, el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria, no dudó en expresar su posición contra la xenofobia y se pronunció un durísimo discurso contra Donald Trump.



La reconocida actriz fue directo al hueso, y ante un hotel Beverly Hilton colmado de colegas convocados por la Asociación de Prensa Extranjera, disparó "Hollywood avanza gracias a los extranjeros y a los que llegan de afuera. Si los echamos a todos, no tendremos nada para ver más que fútbol y artes marciales combinadas, que no es un arte".



"Aquí hay grandes actores que han interpretado grandes papeles, pero este año ha habido uno que me ha conmovido: ese momento en el que la persona que va a sentarse en el asiento más preciado de este país se rió de un periodista discapacitado; no fue en una película, sino en la vida real", lamentó Meryl, en clara referencia al electo presidente de Estados Unidos.



"INSTINTO DE HUMILLAR"



Destaca Diario Registrado que del mismo modo Streep criticó el "instinto de humillar" de Donald Trump, a la vez de considerar que "la falta de respeto y la violencia incitan a la violencia". Y completó diciendo "cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos".