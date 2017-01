¿Cómo murió el carnicero?

Que Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Francisco, junto a personal de la Comisaría 6ª de Frontera y pares de la Policía Científica de la Unidad Regional V, además del doctor Morcillo -médico policial- en la jornada de ayer se hicieron presente en una finca sita en calle 98 al 500 de Frontera, fue puesto en conocimiento de nuestro colaborador en dicho distrito y la cordobesa San Francisco.



En boca de un vecino de la santafesina población, Romeo Lanata escuchó que "vecinos avisaron a la Policía que hace días no veían a José Antonio Taborda, de 66 años de edad, carnicero. No habría el comercio, y de su casa emanaban olores nauseabundos".



Seguidamente, el hombre aportó que "al ingresar a la finca lo ubicaron muerto sobre una cama. Se dice que padecía diabetes".



Finalmente, el vecino comentó que "según me contó un amigo policía no se pidió que se realice autopsia, porque se estaba ante un cuadro de muerte natural, ocurrida varios días antes del hallazgo del cadáver de Taborda".