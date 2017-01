Preocupan los pozos ciegos Locales 09/01/2017 Redacción José Luis Rossetto, Secretario de Desarrollo Social, expresó la inquietud del Ejecutivo local por la situación de la napa freática, que provoca el rebalse de los pozos de las viviendas sin cloacas. Se temen problemas sanitarios a corto plazo y se aguarda que deje de llover para realizar las intervenciones correspondientes.

Ampliar FOTO ARCHIVO SIN DESAGOTE. La lluvia no permite que baje la napa en Rafaela.

La nueva, y anunciada, lluvia en Rafaela y la región volvió a encender las luces de alarma en las instituciones e inquietó a toda la población. Esta vez fue una precipitación copiosa pero sin viento (ver página 5), por lo que fue seguida sin angustia por la ciudadanía, aunque con una evidente carga de desánimo.

El fenómeno nos obligó a volver a realizar un paneo sobre las condiciones sociales de la ciudad, cuando todavía no se pueden terminar de resolver los problemas generados por las dos primeras tormentas del año. Consultamos rápidamente a José Luis Rossetto, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, quien expresó que “el problema es que seguimos teniendo los pozos ciegos que rebalsaron. Eso es una cuestión sanitaria clave y que a partir del lunes ya empezamos a hacer vaciar esos pozos ciegos. Pero como la napa está muy alta, no puede trabajar la gente de los camiones atmosféricos. Esperemos que no siga lloviendo, los pozos que han rebalsado y han inundado los patios y otros sectores sí o sí hay que intervenirlos y bajarlos”. No obstante reconoció que “si no deja de llover no podemos hacer nada, sigue subiendo la napa y desborda los pozos. Dependemos que mejore un poco el tiempo, aunque el último alerta era que vamos a tener 60 mm de aquí al martes”.

De acuerdo al Relevamiento Socioeconómico 2015 del ICEDEL (el último informado), el 84% de las viviendas rafaelinas cuentan con cloacas. Pero los hogares situados en los nuevos barrios del norte de la ciudad y en la zona de quintas, como Brigadier López, Villa Los Alamos y Villa Aeroclub, no disponen de este servicio.

En octubre del año pasado el municipio y ASSA firmaron un convenio de colaboración que beneficiará 5000 vecinos del sur de la ciudad para la ampliación de las redes y acceso al servicio cloacal. Consultamos a algunos vecinos de Villa Los Alamos y nos indicaron que la situación es alarmante. “Gastamos $ 900 en el desagote el viernes y hoy (por ayer) nos está rebalsando de nuevo. Cuando abrieron el pozo parecía que desde las paredes varias canillas echaban agua adentro. El agua viene de abajo”, afirmó una vecina de calle Los Tilos.