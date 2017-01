Perotti propone crear un fondo de reconstrucción Nacionales 09/01/2017 Redacción PRESENTARA UN PROYECTO EN EL SENADO NACIONAL

El senador nacional, Omar Perotti, anticipó ayer a este Diario que presentará un proyecto de ley mediante el cual propone la creación de un Fondo de Emergencia para la Asistencia y Reconstrucción Productiva de las áreas afectadas por las inundaciones en la provincia de Santa Fe. "Con esta iniciativa buscamos darle un estado nacional a una problemática muy grave que afecta a nuestro departamento Castellanos en mayor medida pero también a otros pueblos y áreas rurales de la Provincia", sostuvo el legislador.

"Este mismo lunes voy a presentar el proyecto y otro de comunicación. Nuestros productores están soportando inundaciones que podrían haberse evitado o al menos atenuado si se hubieran realizado las obras de saneamiento hídrico que se reclaman desde hace varios años. Ya pasaron seis años del desastre de Bauer y Sigel y prácticamente no hubo obras de canalización con impacto positivo", lamentó Perotti.

Para el ex intendente de Rafaela, la economía de la región "se verá seriamente afectada durante este 2017 porque el campo está muy mal sufriendo graves pérdidas y encima la industria tampoco atraviesa el mejor momento, es decir ambos sectores productivos están golpeados por lo que se necesitará una fuerte presencia del estado, tanto nacional como provincial, para revitalizar la actividad", sostuvo. "Ya no alcanzará con transferir recursos como asistencia, hay que dar un mayor apoyo para reconstruir el aparato productivo", agregó.

Según datos del Ministerio de la Producción de Santa Fe, el sector lácteo ya perdió más de 26 millones de dólares a causa de las inundaciones en el corazón de la cuenca lechera en tanto que la actividad agropecuaria también suma pérdidas por más de 700 millones de dólares según las primeras estimaciones. Y en el caso de Rafaela, los daños causados por las tormentas de los días 1º y el 4 de enero tienen un costo cercano a los 50 millones de pesos.