Segunda semana de trabajos

Luego del descanso dominical, este lunes el plantel de Atlético de Rafaela pondrá en marcha su segunda semana de pretemporada con vistas el inicio de la segunda parte del Torneo de Primera División 2016/17, pactado por ahora para el primer fin de semana de febrero. Los jugadores de Juan Manuel Llop continuarán intensificando su puesta a punto desde lo físico, pero al mismo tiempo se hará hincapié también en sesiones futbolísticas de cara a los primeros amistosos de pretemporada. Por el momento, se realizarán 4 ensayos, ya que en las últimas horas se confirmó un encuentro con Libertad de Sunchales. El mismo se disputará el próximo 18 en principio en nuestra ciudad. De esta manera, el cronograma de amistosos quedó definido de la siguiente manera:

* Sábado 14, en Rafaela: vs. Sportivo Belgrano de San Francisco.

* Miércoles 18, en Rafaela: vs. Libertad de Sunchales.

* Sábado 21, en San Francisco: vs. Sportivo Belgrano.

* Sábado 28, en Santa Fe: vs. Unión.

En tanto, durante los próximos días se espera que hayan más desvinculaciones (podrían darse las de los defensores Eros Medaglia y Nelson Benítez), mientras que también se aguarda por la llegada del segundo refuerzo, que sería un delantero de jerarquía, recordando que hasta el momento, en materia de incorporaciones, ha llegado el atacante Manuel Bustos, proveniente de Libertad.



SE DEFINE LO

DE SERRANO

Si bien falta la confirmación, el mediocampista central de Atlético de Rafaela, Walter Serrano, se transformará en jugador de Godoy Cruz y este lunes se sumará al plantel de Bernardi. Las negociaciones están muy avanzadas con el futbolista de la Crema y que en las próximas horas firmará el contrato que lo ligará al Tomba. Serrano tiene 30 años y juega de volante central, aunque también lo puede hacer por el sector derecho en el mediocampo. Es polifuncional. El ex entrenador de Godoy Cruz, Juan Manuel Llop, lo dirigió el año pasado en la Crema y lo utilizó en distintos puestos de la cancha. Su nombre completo es Walter Omar Serrano y nació el 2 de julio de 1986 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es muy querido en Atlético de Rafaela y también jugó en Argentinos Juniors. El jugador tenía ganas de cambiar de aire y lo sedujo venir al Expreso para disputar la Copa Libertadores. Es un futbolista que tiene mucha experiencia y antes de que terminara el 2016 le dijo al presidente que quería emigrar del club. Al entrenador Lucas Bernardi le gusta mucho este jugador, que en principio hoy se sumaría a la pretemporada en el predio de Coquimbito. Desde la dirigencia de Godoy Cruz todavía no lo confirman, pero desde Rafaela aseguraron que el pase está cerrado y que Serrano aceptó venir al Tomba. El futbolista no se presentó a la pretemporada en Atlético, que comenzó el miércoles, ya que estaba buscando la salida del equipo santafesino. Serrano tiene una cláusula de salida para poder emigrar del equipo rafaelino y todo parece indicar que ya hay acuerdo para que venga a Godoy Cruz. Cubrir el puesto de volante central es lo que estaban buscando la dirigencia y el entrenador, después de la lesión de Juan Andrada. Hoy sólo tiene a Maximiliano Correa en esa posición.